Marcell Jacobs in gara a New York per salire di colpi verso gli Europei indoor

Prosegue il cammino di preparazione verso il primo grande evento della stagione con in palio le medaglie (gli Europei indoor di Apeldoorn) per Marcell Jacobs, impegnato questo weekend sui 60 metri a New York in occasione dei Millrose Games valevoli come sesta tappa di livello Gold del World Indoor Tour 2025 di atletica leggera.

Il campione europeo di Roma 2024 nei 100 torna in azione dunque sei giorni dopo aver aperto la sua annata agonistica con un deludente 6.63 a Boston nella finale vinta dal fenomeno statunitense oro olimpico in carica dei 100 Noah Lyles. Lo sprinter azzurro sarà di scena domani a New York per cercare di scendere sotto il muro dei 6.60 e avvicinare il suo record continentale di 6.41 che gli permise di vincere tre anni fa a Belgrado il titolo mondiale indoor sui 60.

Jacobs se la vedrà in una serie secca (senza batterie) con alcuni padroni di casa americani tra cui PJ Austin, il campione mondiale indoor del 2016 Trayvon Bromell e Marcellus Moore, oltre al quotato ghanese Benjamin Azamati. Si preannuncia una gara abbastanza aperta e priva di un vero grande favorito della vigilia, con diversi possibili candidati alla vittoria.

Nelle altre specialità previste nella 117ma edizione dei Millrose Games saranno presenti dei big internazionali come la giovane stella emergente Quincy Wilson (in gara nella distanza spuria dei 600 metri), Katie Moon nel salto con l’asta, Devynne Charlton nei 60 ostacoli (un anno dopo aver siglato il record del mondo proprio a New York), il campione olimpico dei 1500 Cole Hocker (impegnato sui 3000) e Josh Kerr nel miglio.