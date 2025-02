Atletica, Leonardo Fabbri fatica a carburare: misura sottotono a Lodz, si insegue la scossa

Leonardo Fabbri si era presentato a Lodz, sede di una tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito mondiale per importanza), per cercare un pronto riscatto dopo il deludente esordio di qualche giorno fa a Belgrado, dove si era fermato a 20.65 metri. La gara di getto del peso andata in scena in Polonia, però, non ha mai visto come protagonista il primatista italiano, lo scorso anno capace di rasentare i 23 metri e di vincere Europei e Diamond League.

L’argento iridato all’aperto e bronzo mondiale in sala non ha ancora trovato lo smalto dei giorni migliori dopo l’intenso inverno in Sudafrica, fermandosi al quarto posto con la misura di 20.71 metri. Soltanto sette centimetri di progresso a livello stagionale, siglati al secondo tentativo dopo un nullo iniziale. A seguire il 27enne non è riuscito a carburare: 20.71, 20.48, 20.40 e poi un nullo in chiusura. Siamo ancora lontani dalle misure sopra i 22 metri con costanza che l’azzurro ha dichiarato di volere raggiungere nel corso di questa stagione.

La gara è stata vinta dal polacco Konrad Bukowiecki (20.95), davanti al nigeriano Chukwuebuka Enekwechi (20.88) e allo statunitense Roger Steen (20.82). Leonardo Fabbri dovrà analizzare la prova di questa sera e poi farsi trovare pronto per giovedì 13 gennaio, quando a Lievin (Francia) si disputerà una tappa gold del World Indoor Tour. Sarà un preludio ai Campionati Italiani Assoluti (22-23 febbraio), prima dei due grandi eventi internazionali del prossimo mese: gli Europei Indoor (6-9 marzo ad Apeldoorn) e i Mondiali Indoor (21-23 marzo a Nanchino).