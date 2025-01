Marcell Jacobs in tv: orari World Indoor Tour Boston, avversari, streaming

Domenica 2 febbraio andrà in scena a Boston la terza tappa stagionale di livello gold del World Indoor Tour 2025 di atletica leggera. Il principale circuito internazionale di meeting al coperto si trasferisce dunque negli Stati Uniti dopo i primi due appuntamenti di Astana e Belgrado, per proseguire il percorso di avvicinamento in vista dei Mondiali in sala di Nanchino (21-23 marzo).

Marcell Jacobs ha scelto proprio la città del Massachusetts per il suo debutto stagionale, in cui sarà atteso ad un doppio impegno ravvicinato sui 60 metri con le batterie alle ore 22.12 e l’eventuale finale alle 23.54 italiane. Lo sprinter azzurro, campione olimpico dei 100 a Tokyo 2021, se la vedrà con alcuni avversari di alto profilo come il britannico Zharnel Hughes e soprattutto i padroni di casa americani Noah Lyles e Trayvon Bromell.

“Boston, I’m coming! Manca pochissimo al debutto stagionale indoor. Sono pronto a dare il massimo e cominciare quest’anno al meglio!“, le parole del trentenne lombardo su Instagram a due giorni dalla sua prima uscita ufficiale della stagione post-olimpica. Grande curiosità dunque per capire lo stato di forma attuale di Jacobs verso i primi grandi eventi del 2025 con in palio le medaglie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare dei 60 metri uomini con Marcell Jacobs nel meeting di Boston. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MARCELL JACOBS A BOSTON

Domenica 2 febbraio

Ore 22.12 60 metri, batterie – Diretta tv su Sky Sport Arena

Ore 23.54 60 metri, eventuale finale – Diretta tv su Sky Sport Arena

COME VEDERE MARCELL JACOBS A BOSTON IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.