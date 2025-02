Atletica, Chiappinelli torna in gara dopo il record italiano: quarto nella mezza di Napoli con Yaremchuk

Yohanes Chiappinelli ha fatto il proprio ritorno in gara dopo aver siglato il record italiano di maratona a inizio dicembre (2h05:54 a Valencia). L’azzurra si è cimentato nella mezza maratona di Napoli, chiudendo in quarta posizione con il tempo di 1h01:01, non lontano dal proprio personale di 1h00:45 corso nel 2022.

Il senese si è fermato ai piedi del podio nella gara vinta dal keniano Emmanuel Wafula, già trionfatore della RomaOstia e oggi impostosi in 59:42 precedendo i connazionali Simon Maywa (1h00:26) ed Edward Konana Koonyo (1h00:37).

Quarto posto anche per Sofiia Yaremchuk, che ha tagliato il traguardo in 1h09:21, a meno di un minuto dal suo primato nazionale di 1h08:27, timbrato lo scorso anno proprio nel capoluogo campano quando eguagliò il limite di Nadia Ejjafini. La gara femminile è stata vinta dalla keniana Sheila Cherotich (1h08:20) davanti alla burundese Elvanie Nimbona (1h09:00) e alla connaionale Nelly Jeptoo (1h09:14).