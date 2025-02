Francesco Fortunato eroico: record del mondo dei 5.000 di marcia! Battuto un primato russo dopo 30 anni!

Francesco Fortunato ha fatto saltare il banco al PalaCasali di Ancona, firmando il record del mondo dei 5.000 metri di marcia, distanza che i big praticano esclusivamente al coperto. Il pugliese si è scatenato nell’ambito dei Campionati Italiani Indoor, partendo a spron battuto nel capoluogo marchigiano senza particolari riferimenti e mantenendo un ritmo elevatissimo fin sul traguardo.

Il 30enne ha timbrato un perentorio 17:55.65, migliorando di oltre undici secondi il precedente primato, che il russo Mikhail Shchennikov aveva marcato nell’ormai lontano 1995 (18:07.08). L’azzurro ha confezionato una prestazione di rara bellezza, inattesa per dimensioni alla vigilia dell’evento nonostante il grande talento del nostro portacolori, che lo scorso anno si laureò Campione del Mondo nella staffetta mista in coppia con Valentina Trapletti.

Francesco Fortunato aveva conquistato la medaglia di bronzo nella 20 km di marcia degli ultimi Europei di Roma ed era poi stato ventesimo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il suo personale in questa specialità era il 18:25.15 siglato lo scorso anno sempre ad Ancona. Va purtroppo ricordato che le specialità del tacco e punta non sono presenti agli Europei e ai Mondiali Indoor, dunque l’azzurro non potrà inseguire il podio nei grandi appuntamenti al coperto che ci terranno compagnia nel mese di marzo.

Un italiano si appropria di un record del mondo, anche se in una specialità non di campionato. L’unico altro primato detenuto da un rappresentante del Bel Paese è quello dei 30.000 metri di marcia, disciplina molto poco praticata in pista (2h01:44.1 di Maurizio Damilano datato 3 ottobre 1992).