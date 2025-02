Marcell Jacobs: la stagione indoor è già finita. Definiti i primi impegni da aprile

Marcell Jacobs non parteciperà agli Europei Indoor, che andranno in scena ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9 marzo. Il ribattezzato Messia dell’atletica italiana ha deciso di non prendere parte alla rassegna continentale in sala, rinunciando all’obiettivo principale della propria stagione al coperto. Il velocista lombardo ne ha parlato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “A malincuore non farò gli Europei Indoor. Sono andato lungo con la preparazione, non ho scaricato. Dati i tanti appuntamenti alle porte non è il caso di rischiare“.

La notizia era nell’aria visto quanto successo durante l’inverno. Il Campione Olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020 aveva aperto la propria annata agonistica con un paio di poco brillanti affondi sui 60 metri a Boston (USA): in occasione della tappa del World Indoor Tour andata in scena lo scorso 2 febbraio si era espresso in 6.69 in batteria e poi in 6.63 nella finale disputata da ripescato. La settimana successiva era atteso a New York per una nuova prova del massimo circuito internazionale itinerante, ma l’influenza lo aveva costretto a rinunciare poche ore prima dell’evento e da quel momento non si è più visto ai blocchi di partenza.

La stagione indoor viene dunque archiviata soltanto con un’uscita e senza dare l’assalto al titolo europeo già conquistato nel 2021, pochi mesi prima dell’apoteosi a cinque cerchi. A questo punto i pensieri di Marcell Jacobs sono rivolti tutti verso la stagione all’aperto, che culminerà con i Mondiali di settembre in programma proprio a Tokyo: una medaglia nella gara regina della rassegna iridata è l’unica che manca al ricco palmares di una delle più grandi icone dello sport italiano contemporaneo.

Il 30enne ha svelato i propri piani alla rosea: “Ho confermato la presenza nei 100 alle prime due tappe della Diamond League, in Cina: a Xiamen il 26 aprile e a Shanghai il 3 maggio. Poi il 18 maggio sarò al meeting di Tokyo, nello stadio dei Giochi e dei Mondiali di settembre, dove inseguirò l’unico oro che mi manca. È quello il vero obiettivo della stagione“. Marcell Jacobs ha anche confermato che sarà alle World Relays, i Mondiali di staffette previsti a Guangzhou (Cina) il 10-11 maggio.

CALENDARIO PROSSIME GARE MARCELL JACOBS

26 aprile Diamond League a Xiamen (Cina)

3 maggio Diamond League a Shanghai (Cina)

10-11 maggio World Relays a Guangzhou (Cina)

18 maggio World Continental Tour a Tokyo (Giappone)