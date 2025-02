Arnaldi-Tien oggi, ATP Delray Beach 2025: orario, tv, programma, streaming

Anche per Matteo Arnaldi comincerà soltanto oggi, giovedì 13 febbraio, il percorso nel torneo ATP 250 di Delray Beach: grazie allo status di numero 4 del seeding, infatti, l’azzurro ha ricevuto un bye all’esordio e negli ottavi di finale sfiderà la wild card statunitense Learner Tien.

Sullo Stadium si giocherà a partire dalle ore 17.00 italiane, ed il quarto match di giornata, che si disputerà in ogni caso non prima della mezzanotte italiana, vedrà fronteggiarsi Matteo Arnaldi e Learner Tien: i due si affrontano per la prima volta sul circuito maggiore.

La sfida tra Matteo Arnaldi e lo statunitense Learner Tien, del torneo ATP 250 di Delray Beach, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, NOW, Tennis TV.

CALENDARIO ATP DELRAY BEACH 2025

Giovedì 13 febbraio – Stadium

Dalle ore 17.00 italiane

C. Harrison/E. King – A. Behar/R. Galloway

Non prima delle ore 19.00 italiane

Reilly Opelka (Stati Uniti, WC) – Brandon Nakashima (Stati Uniti, 6)

Non prima delle ore 20.30 italiane

Mackenzie McDonald (Stati Uniti, WC) – Alejandro Davidovich Fokina (Spagna, 8)

Non prima delle ore 24.00 italiane

Matteo Arnaldi (Italia, 4) – Learner Tien (Stati Uniti, WC) – Diretta tv su Sky Sport Arena

