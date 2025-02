Andrea Dallavalle torna a volare dopo 4 anni! Triplo magico: fa meglio di Diaz ed è secondo al mondo

Andrea Dallavalle si è reso protagonista di una delle migliori prestazioni della seconda giornata ai Campionati Italiani Indoor di atletica, riuscendo a risplendere sulla pedana del salto triplo al PalaCasali di Ancona. L’azzurro si è lasciato alle spalle i diversi problemi fisici che lo hanno attanagliato nelle ultime stagioni e con un magistrale guizzo si è meritato i riflettori nel capoluogo marchigiano, spingendosi fino a 17.36 metri grazie a un bel gesto tecnico.

A impressionare è stato soprattutto il jump del classe 1999, che ha chiuso meravigliosamente in sabbia dopo aver trovato un ottimo asse di battuta. La misura a effetto è stata siglata in occasione del secondo tentativo, in mezzo a due nulli. Il piacentino ha poi deciso di non prodigarsi in altre prove dopo la terza serie di salti, riuscendo a vincere il tricolore davanti a Simone Biasutti (16.67) e a Enrico Montanari (16.19), mentre l’accreditato Emmanuel Ihemeje ha chiuso in quarta posizione (16.18).

Si aspettava da tempo il ritorno a grandi livelli da parte del 25enne, che oggi ha migliorato di un centesimo il suo personale, ovvero il 17.35 saltato il 12 giugno 2021 a Grosseto con 1,7 m/s di vento a favore. Andrea Dallavalle aveva conquistato la medaglia d’argento agli Europei 2022 e pochi mesi dopo era stato quarto ai Mondiali, mentre nel 2024 era ritornato dopo diverse criticità e aveva chiuso all’ottavo posto la gara continentale e poi era stato eliminato in qualifica alle Olimpiadi di Parigi 2024.

L’azzurro ha siglato la miglior prestazione italiana dell’anno, visto che è andato cinque centimetri oltre il 17.31 siglato da Andy Diaz (bronzo ai Giochi, oggi assente a scopo precauzionale) lo scorso 8 febbraio a Metz e si è inserito al secondo posto delle liste mondiali stagionali, ad appena cinque centimetri dalla world lead detenuta dal tedesco Max Hess (17.41). Ottimi segnali in vista dei grandi eventi internazionali del prossimo mese: gli Europei Indoor (6-9 marzo ad Apeldoorn) e i Mondiali Indoor (21-23 marzo a Nanchino).