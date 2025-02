Leonardo Fabbri batte Weir in un duello rusticano: splendida misura, nulli lunghi e segnali mondiali

Leonardo Fabbri e Zane Weir hanno dato vita a un duello rusticano nella gara di getto del peso che ha animato la parte iniziale della seconda giornata ai Campionati Italiani Indoor di atletica, in corso di svolgimento al PalaCasali di Ancona. I due azzurri si sono fronteggiati a viso aperto, dopo che in campo internazionale avevano firmato tre doppiette nel corso dell’ultima settimana (aveva sempre prevalso il toscano tra Lievin, Torun e Nehvizdy).

Leonardo Fabbri si è imposto con una spallata da 21.85 metri, firmata in occasione del quarto tentativo, punta di una serie incominciata con 20.62 e proseguita con 21.69 e 21.73. L’argento mondiale all’aperto aveva subito il sorpasso da parte di Zane Weir al termine della seconda serie (21.76 metri), poi ha messo la freccia e si è lasciato alle spalle il compagno di allenamenti per nove centimetri.

Il 27enne ha cercato di sfondare il muro dei 22 metri per la prima volta in stagione: al quinto e al sesto affondo è andato molto lontano, ma ha commesso purtroppo dei nulli uscendo di pedana. Il nostro portacolori è in ottima forma fisica, deve soltanto registrare alcuni dettagli tecnici per fare in modo che le sue bordate oltre la fettuccia dell’eccellenza vengano effettivamente misurate. Zane Weir ha così chiuso al secondo posto con 21.76, precedendo Nick Ponzio (20.63).

Leonardo Fabbri si è fermato a dieci centimetri dalla sua miglior prestazione mondiale stagionale siglata una decina di giorni fa in Francia e si può così lanciare con ottimismo verso i grandi appuntamenti del prossimo mese: gli Europei Indoor (6-9 marzo ad Apeldoorn) e i Mondiali (21-23 marzo a Nanchino, dove dovrà cercare di difendere il bronzo conquistato lo scorso anno a Glasgow). Almeno a livello continentale si preannuncia un testa a testa tra i nostri portacolori per le medaglie nobili.