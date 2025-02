Leonardo Fabbri: “L’ultimo nullo era da record italiano indoor. Weir mi ha stimolato”

Leonardo Fabbri si aggiudica il duello con Zane Weir e vince la gara di getto del peso maschile valevole per i Campionati Italiani indoor 2025, in corso di svolgimento al PalaCasali di Ancona. Il primatista nazionale della specialità ha trionfato con 21.85 al quarto lancio, superando di 9 centimetri il campione europeo indoor del 2023 ma dimostrando un potenziale davvero notevole in vista degli imminenti Europei e Mondiali in sala.

“L’ultimo nullo me l’hanno misurato ed era davvero molto lungo, però bene. So di valere quelle misure lì, era un lancio da record italiano indoor. Comunque vado a casa abbastanza soddisfatto. È stata una bella gara, mi sono divertito molto. Ho ringraziato Zane, ci siamo stimolati a vicenda. È bello avere una persona con cui ti alleni tutti i giorni, poi vai in gara e non vedi l’ora di lanciare più lontano“, il commento del toscano ai microfoni della Rai.

Sugli obiettivi in vista degli appuntamenti clou della stagione al coperto: “Io smetto di parlare perché mi sono tirato la zappa sui piedi l’anno scorso, però arrivo a Europei e Mondiali nella condizione migliore possibile visto che sto vincendo senza aver ancora beccato il lancio che so di valere. Ho tanta fame“.

Sugli avversari più temibili in vista delle prossime competizioni internazionali: “Ho raggiunto una maturità tale da andare in pedana sapendo che le gare posso solo perderle. So che se lancio al mio meglio l’unico che può battermi magari è Zane, quindi comunque più di pensare agli altri mi preoccupo in primis di me stesso. Devo andare in pedana e lanciare lontano. Arrivare secondi non piace a nessuno, ma se dovessi fare oltre 22 metri con Zane che fa più di me gli stringo la mano e andiamo a casa contenti. L’importante è lanciare possibilmente come l’ultimo di oggi, restando però in pedana“.