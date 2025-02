Zaynab Dosso avvicina lo stagionale sui 60 metri con scioltezza e si prepara per un mese di fuoco

Zaynab Dosso si è imposta con disinvoltura sui 60 metri ai Campionati Italiani Indoor di atletica, in corso di svolgimento al PalaCasali di Ancona. L’azzurra ha corso un buon 7.07, migliorando di tre centesimi il tempo siglato un’ora prima in batteria e fermandosi a due centesimi dal suo stagionale stampato settimana scorsa a Torun.

La velocista emiliana, ora seconda nelle liste europee di questa annata agonistica e terza in quelle mondiali, sperava di poter ritoccare il grande crono timbrato in Polonia, ma il riscontro nel capoluogo marchigiano rappresenta comunque un buon viatico in vista degli appuntamenti dei prossimi mesi. Zaynab Dosso si presenterà tra le grandi favorite della vigilia agli Europei Indoor (6-9 marzo ad Apeldoorn) e potrà ambire a battagliare per le medaglie anche ai Mondiali in sale (21-23 marzo a Nanchino), dove sarà chiamata a difendere il bronzo conquistato dodici mesi fa a Glasgow.

L’allieva di Giorgio Frinolli è uscita brillantemente dai blocchi di partenza (0.159 il tempo di reazione, ma aveva fatto meglio nel turno preliminare) e poi ha inscenato un buon lanciato fin sul traguardo, ma non si è slanciata in chiusura e ha lasciato qualcosina su una pista oggi non apparsa velocissima. Zaynab Dosso, primatista italiana di 60 (7.02 lo scorso anno) e 100 metri, ha preceduto Gaya Bertello (7.28, personale) e Gloria Hooper (7.30)