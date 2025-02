Alcaraz e Zverev possono superare Sinner durante la squalifica? Il tedesco è la principale minaccia

Jannik Sinner ha stipulato un accordo con la WADA e dovrà scontare una squalifica di quasi tre mesi: il numero 1 del mondo non potrà disputare un incontro agonistico ufficiale dal 9 febbraio (quindi lo stop è già incominciato da sei giorni) al 4 maggio. Il fuoriclasse altoatesino ha raggiunto un patteggiamento con l’Agenzia Mondiale Antidoping, la quale aveva presentato ricorso al TAS: l’organismo internazionale non aveva accettato che il tennista italiano fosse stato assolto dall’ITIA dall’accusa di negligenza nell’ambito della positività al Clostebol riscontrata ormai un anno fa durante il Masters 1000 di Indian Wells.

Il 23enne dovrà dunque saltare cinque tornei programmati fino a inizio primavera: l’ATP 500 di Doha, i Masters 1000 di Indian Wells e Miami (sul cemento statunitense), i Masters 1000 di Montecarlo a Madrid (sulla terra rossa). Jannik Sinner non potrà dunque difendere i punti conquistati in queste competizioni nella passata stagione, ovvero un totale di 1.600 punti: 1000 per il successo a Miami, 400 per la semifinale a Montecarlo, 200 per i quarti a Madrid, mentre a Indian Wells non avrebbe avuto cambiali visto che i 400 punti guadagnati sul campo gli erano stati decurtati proprio per la positività.

Jannik Sinner tornerà in campo direttamente agli Internazionali d’Italia con all’attivo 9.730 punti: adesso ne vanta 11.330, ma perderà progressivamente il bottino appena elencato e si presenterà a Roma con quel saldo. Basterà per essere ancora numero 1 del mondo di fronte al pubblico della Capitale? Bisognerà osservare da vicino quanto faranno il tedesco Alexander Zverev (attualmente secondo con 8.135 punti) e lo spagnolo Carlos Alcaraz (terzo con 7.410 punti).

Il teutonico dovrà difenderne soltanto 850, di cui 400 a Miami e 200 a Indian Wells: dagli attuali 8.135 ne dovrà dunque scartare 850 e scenderebbe, effettuando una proiezione teorica di tre mesi, a quota 7.285, dunque con un ritardo di 2.445 punti dai 9.730 del Sinner post-squalifica. Avrà la possibilità di guadagnarne parecchi sul cemento statunitense visti i risultati dell’anno scorso, ma soprattutto all’ATP 500 di Acapulco: Zverev è oggettivamente la minaccia principale al numero 1 di Sinner.

Lo spagnolo ne dovrà difendere 1.400, di cui 1000 per il sigillo a Indian Wells, 200 per i quarti a Miami e Montecarlo. Con questo scarto scenderebbe ipoteticamente a 6.010 e con 3.720 lunghezze di distacco dall’azzurro, nei prossimi mesi si farà sentire la cambiale di Indian Wells, ma a Doha potrebbe portare a casa 500 punti con il successo (lo scorso anno non vi partecipò) e poi potrebbe migliorarsi a Miami, ma soprattutto cercherà di fare la differenza sulla terra rossa di Madrid e Montecarlo.

PUNTI CHE SINNER NON PUÒ DIFENDERE PRIMA DI ROMA

Masters 1000 Indian Wells: 0 punti (lo scorso anno raggiunse la semifinale perdendo contro Carlos Alcaraz, ma i 400 punti guadagnati gli vennero decurtati per la positività al Closteol riscontrata durante questo torneo)

Master 1000 Miami: 1.000 punti (lo scorso anno vinse il torneo)

Masters 1000 Montecarlo: 400 punti (lo scorso anno perse la semifinale contro Stefanos Tsitsipas)

Masters 1000 Madrid: 200 punti (lo scorso anno si qualificò ai quarti di finale e decise di non giocarli)

TOTALE: 1.600 punti

PUNTI CHE ZVEREV DEVE DIFENDERE FINO A ROMA

Masters 1000 Indian Wells: 200 punti (lo scorso anno perse ai quarti di finale contro Carlos Alcaraz)

Masters 1000 Miami: 400 punti (lo scorso anno perse in semifinale contro Grigor Dimitrov)

Masters 1000 Montecarlo: 100 punti (lo scorso anno perse agli ottavi di finale contro Stefanos Tsitsipas)

ATP 250 Monaco: 50 punti (lo scorso anno perse ai quarti di finale contro Cristian Garin)

Masters 1000 Madrid: 100 punti (lo scorso anno perse agli ottavi di finale contro Francisco Cerundolo)

TOTALE: 850 punti

PUNTI CHE ALCARAZ DEVE DIFENDERE FINO A ROMA

Masters 1000 Indian Wells: 1.000 punti (lo scorso anno vinse il torneo)

Masters 1000 Miami: 200 punti (lo scorso anno perse ai quarti di finale contro Grigor Dimitrov)

Masters 1000 Madrid: 200 punti (lo scorso anno perse ai quarti di finale contro Andrey Rublev)

TOTALE: 1.400 punti