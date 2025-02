Quali tornei salta Sinner con la squalifica. Ma Roma potrebbe accoglierlo da ottavo Re

Jannik Sinner e la WADA hanno trovato un accordo: il numero 1 del mondo dovrà scontare una squalifica di circa tre mesi, iniziata già il 9 febbraio e la cui scadenza è fissata per il 4 maggio. Il fuoriclasse altoatesino dovrà dunque fare i conti con questa sospensione per la positività al Clostebol riscontrata ormai un anno fa: l’ITIA aveva assolto il tennista italiano non ritenendolo colpevole di negligenza, ma l’Agenzia Mondiale Antidoping aveva presentato ricorso al TAS ed era prevista un’udienza per il 16-17 aprile, anticipata però dal patteggiamento comunicato nella mattina odierna.

Il 23enne ha commentato la situazione in maniera franca: “Questo caso incombeva su di me ormai da quasi un anno e il processo era ancora in corso, si sarebbe arrivati a una conclusione forse solo a fine anno“. La WADA ha precisato nel proprio comunicato: “L’Agenzia Mondiale Antidoping (Wada) conferma di aver raggiunto un accordo per la risoluzione del caso riguardante il tennista italiano Jannik Sinner, con l’atleta che ha accettato un periodo di ineleggibilità di tre mesi per una violazione delle norme antidoping, dopo essere risultato positivo al Clostebol, una sostanza proibita, nel marzo 2024“.

L’Agenzia Antidoping ha puntualizzato: “WADA riconosce che il sig. Sinner non aveva intenzione di barare e che la sua esposizione al clostebol non ha fornito alcun beneficio in termini di prestazioni, avvenendo a sua insaputa a causa della negligenza di alcuni membri del suo entourage. Tuttavia, secondo il Codice e in base ai precedenti del Tas, un’atleta è ritenuto responsabile della negligenza del proprio entourage. Considerando l’unicità dei fatti di questo caso, è stata ritenuta appropriata una sospensione di tre mesi“.

Si è anche precisato che, in base all’articolo 10.14.2 del Codice, l’azzurro non potrà riprendere ufficialmente l’attività di allenamento fino al 13 aprile. Questi i dettagli dell’accordo, ma cosa cambierà nell’immediato per il numero 1 del mondo? Quali tornei dovrà saltare Jannik Sinner a causa della squalifica? L’altoatesino sarà costretto a non scendere in campo all’ATP 500 di Doha, che scatterà lunedì 17 febbraio e in cui il nostro portacolori sarebbe dovuto tornare in scena dopo l’apoteosi degli Australian Open.

A seguire non potrà disputare i Masters 1000 di Indian Wells e Miami, in programma a marzo sul cemento statunitense: lo scorso anno si fermò in semifinale a Indian Wells contro Carlos Alcaraz (fu proprio in quel torneo che gli venne riscontrata la positività al Clostebol, con tanto di decurtazione di punti e montepremi conquistati in quell’occasione) e poi trionfò a Miami (1.000 punti che non potrà difendere tra poche settimane).

A seguire Jannik Sinner avrebbe probabilmente giocato il Masters 1000 di Montecarlo, stando alle comunicazioni pubblicate per mezzo dell’account social degli organizzatori del torneo nel Principato: dal 6 al 13 aprile l’azzurro si sarebbe cimentato sulla terra rossa, dove lo scorso anno perse la semifinale con Stefanos Tsitsipas a causa di un errore arbitrale, e avrebbe poi probabilmente rinunciato al successivo ATP 500 di Monaco (14-20 aprile) perché contemporaneo all’udienza al TAS.

La squalifica scadrà il giorno della finale del Masters 1000 di Madrid, torneo sempre sul mattone tritato a cui Jannik Sinner non potrà prendere parte. Il ritorno in campo per disputare un incontro agonistico è dunque previsto per gli Internazionali d’Italia: a Roma, dove si giocherà il Masters 1000 dal 7 al 18 maggio, potrebbe essere accolto come l’ottavo Re dal proprio pubblico e andrà indubbiamente a caccia del risultato di rilievo in un Foro Italico dove non sono mai arrivate grande soddisfazioni. A quel punto l’attenzione sarà tutta verso il Roland Garros, secondo Slam dell’anno previsto dal 25 maggio all’8 giugno sulla terra rossa di Parigi.

QUALI TORNEI SALTA JANNIK SINNER PER SQUALIFICA?

17-22 febbraio ATP 500 Doha

5-16 marzo Masters 1000 Indian Wells

19-30 marzo Masters 1000 Miami

6-13 aprile Masters 1000 Montecarlo (sarebbe stato da confermare)

14-20 ATP 500 Monaco (sarebbe stato da riconfermare)

23 aprile-4 maggio Masters 1000 Madrid

QUANDO TORNA JANNIK SINNER?

7-18 maggio Masters 1000 Roma (Internazionali d’Italia)