Quanti punti perderà Sinner nel ranking ATP con la squalifica: potrebbe comunque rimanere n.1?

Jannik Sinner, ora che dovrà star fermo a causa della squalifica di 3 mesi per la quale si è accordato con la WADA a seguito della vicenda Clostebol, non potrà giocare tutta una serie di tornei che erano già presenti nella sua programmazione.

Questi includono, oltre ovviamente all’ATP 500 di Doha, i due Masters 1000 di Indian Wells e Miami (il Sunshine Double) e quello di Montecarlo, sul quale comunque aleggiava un’ombra di dubbio importante. Niente partecipazione neppure a Monaco di Baviera, dove la presenza dell’altoatesino era da tempo annunciata. E neppure al Masters 1000 di Madrid ci sarà.

Andando a riepilogare tutto questo in termini di punti, bisogna ricordare che i 400 della semifinale di Indian Wells 2024 erano già stati tolti nell’ambito della prima sentenza, quella dello scorso agosto. Sinner, dunque, non potrà difendere i 1000 della vittoria di Miami un anno fa e nemmeno i 400 della semifinale a Montecarlo, nonché i 200 dei quarti di finale (mai giocati per infortunio) di Madrid.

In totale, dunque, sono 1600 i punti che se ne andranno, il che porterà il suo bottino da 11330 a 9730. Il numero 1 del mondo potrebbe comunque rimanere tale fino al rientro in campo: Carlos Alcaraz è con quasi 3000 punti di ritardo e difende la vittoria a Indian Wells più i quarti di Miami e Madrid (1400 punti), realisticamente potrebbe spingere più sull’accoppiata Montecarlo-Madrid che si gioca sulla sua superficie preferita, al netto delle particolarità del torneo madrileno. Quanto ad Alexander Zverev, oggi 2 del mondo e a quota 8135, qualche possibilità in più c’è perché, difendendo 600 punti complessivi nel Sunshine Double, potrebbe guadagnare molto sia da questi eventi che da Acapulco, il 500 messicano dove nulla difende. In pratica, può tentare di diventare il primo tedesco numero 1 dai tempi di Boris Becker. Ed è lui il principale motivo per il quale i rischi esistono.