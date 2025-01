Carlos Alcaraz giocherà a Tokyo a settembre: eviterà Sinner?

Carlos Alcaraz cambia la sua programmazione nella stagione asiatica: sappiamo come dal punto di vista del montepremi e del campo di partecipazione il torneo di Pechino sia sempre più prestigioso, e in questi anni abbiamo visto finali di spessore come Djokovic-Nadal e lo scorso anno Sinner-Alcaraz.

Il murciano non difenderà il suo titolo conquistato l’anno scorso a Pechino e giocherà per la prima volta in carriera a Tokyo, optando quindi per una scelta diversa rispetto a quella fatta solitamente dalla maggior parte dei big.

L’appuntamento cardine della stagione asiatica sarà poi il Masters 1000 di Shanghai, allungato a due settimane come tutti gli altri e vinto l’anno scorso da Jannik Sinner in finale contro Novak Djokovic.

La scelta di Alcaraz di andare a Tokyo gli permetterà di evitare Sinner? Presumibilmente l’altoatesino prenderà ancora la decisione di andare nella capitale cinese, laddove ha vinto il titolo nel 2023. La sensazione però è che il torneo giapponese abbia garantito un buon ingaggio allo spagnolo, convincendolo così a prendere parte