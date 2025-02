A che ora lo sci di fondo oggi in tv, 10 km tc Falun 2025: programma, startlist, streaming

Siamo in prossimità della seconda giornata di gare a Falun, dove oggi la Coppa del Mondo di sci di fondo propone le 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli. E lo fa con 64 partenti nella competizione femminile e 92 in quella maschile.

L’Italia schiera cinque donne, con obiettivi differenti peraltro, tra il tentativo di racimolare punti e quello di dare possibilità d’esperienza al livello più alto. In campo maschile, invece, al di là delle presenze dei vari Pellegrino e compagni usuali, fa in qualche modo piacere veder ricomparire Francesco De Fabiani, al quale darebbe senz’altro sorriso un ritorno di fiamma come non si vede da tanto.

Le 10 km tc di Coppa del Mondo a Falun saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport secondo la programmazione di seguito indicata. La diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay Sport 1 (gara maschile), Discovery+ (integrale), Sky Go e DAZN (gara femminile). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO FALUN 2025

Sabato 15 febbraio

Ore 11:45 10 km tc femminile – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

Ore 13:45 10 km tc maschile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO FALUN 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, RaiSport (gara femminile)

Diretta streaming: Discovery+ (integrale), SkyGo, DAZN (gara femminile), RaiPlay (gara maschile)

Diretta Live testuale: OA Sport

STARTLIST FEMMINILE

STARTLIST MASCHILE

