Sci di fondo: Klaebo domina anche a Falun, Federico Pellegrino fuori in semifinale

Non c’è semplicemente nulla da fare: Johannes Hoesflot Klaebo è sempre nel solco del dominio. Sua anche la sprint a tecnica classica di Falun, in Svezia: dominio assoluto su tutta la linea, 2’46″40 e continua sensazione che non ce ne sia davvero per nessuno, e non soltanto quest’anno.

Nella finale i distacchi sono quasi mostruosi per la specialità: 1″31 a Erik Valnes e 2″52 a Oskar Opstad Vike, per una tripletta norvegese che vanamente Jules Chappaz, quarto a 3″19 in quota Francia, tenta di impedire. Completano la questione Even Northug, quinto a 13″05, e un ottimo Jiri Tuz: il ceco, dopo essersi battuto bene in ogni batteria, è sesto a 13″67.

Per Federico Pellegrino, unico azzurro al via dei quarti, terzo posto nel quarto quarto di finale dietro a Northug e al finlandese Joni Maki, ma il 2’52″85 è primo tempo di ripescaggio e dunque arriva l’approdo in semifinale. Che, però, è quella più lenta: di nuovo Northug e Tuz gli sono davanti, ma stavolta il terzo posto non gli basta.

Questa è l’ultima sprint prima dei Mondiali, ma a Trondheim la gara sarà in tecnica libera, con tutti i vantaggi che ne possono conseguire per Pellegrino, che, chissà, magari a una medaglia riuscirà a puntare.