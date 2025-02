A che ora il biathlon oggi in tv, Mondiali 2025: startlist individuale maschile, programma, streaming

Oggi, mercoledì 19 febbraio, è il giorno della 20 km Individuale maschile in questi Mondiali 2025 di biathlon. Sulle nevi di Lenzerheide (Svizzera), la gara più lunga e impegnativa dello schedule per gli atleti e vedremo quale sarà la gestione, tenuto conto delle difficoltà proposte dal tracciato e anche dalle energie rimaste nel “serbatoio”, in considerazione che si trovi nella seconda settimana della competizione.

In casa Italia, fari puntati su Tommaso Giacomel. Il 25enne trentino ha sfiorato in un modo o nell’altro il podio nella Sprint e nell’inseguimento, pagando dazio per gli errori al poligono, dal momento che la velocità sugli sci stretti in tutte e due le prove citate è stata notevole. Vedremo se l’azzurro riuscirà a trovare stabilità nelle serie di tiro in un format che l’ha visto per la prima volta salire sul podio in Coppa del Mondo.

Oltre a Giacomel ci saranno tra le fila azzurre anche Elia Zeni, che farà il proprio esordio nella manifestazione e prenderà il posto di Daniele Cappellari, Didier Bionaz e Lukas Hofer. Vedremo se il norvegese Johannes Thingnes Bø continuerà con il suo incedere regale, dopo aver monopolizzato la scena e portato a 12 gli ori iridati in carriera.

La 20 km Individuale maschile, prova valida per i Mondiali 2025 di biathlon, andrà in scena quest’oggi a partire dalle 15.05. La copertura televisiva della gara sarà affidata a RaiSport HD e Eurosport 1 HD; in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara.

BIATHLON OGGI IN TV

Mercoledì 19 febbraio

Ore 15.05 20 km individuale maschile Lenzerheide (Svizzera) – Diretta tv su RaiSport HD ed Eurosport 1 HD

PROGRAMMA MONDIALI BIATHLON 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST INDIVIDIUALE MONDIALI BIATHLON 2025

1 MIKYSKA Tomas CZE 2000 15:05:30 1

2 DUDCHENKO Anton UKR 1996 15:06:00

3 STALDER Sebastian SUI 1998 15:06:30

4 FOMIN Maksim LTU 2000 15:07:00

5 VIDMAR Anton SLO 2000 15:07:30

6 SIIMER Kristo EST 1999 15:08:00

7 HEIKKINEN Arttu FIN 2004 15:08:30

8 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 15:09:00

9 SCHOMMER Paul USA 1992 15:09:30

10 COLTEA George ROU 2000 15:10:00

11 USOV Mihail MDA 1996 15:10:30

12 SLETTEMARK Sondre GRL 2004 15:11:00

13 SKLENARIK Tomas SVK 1999 15:11:30

14 MUEHLBACHER Fredrik AUT 1998 15:12:00

15 VASILEV Konstantin BUL 2003 15:12:30

16 HARTWEG Niklas SUI 2000 15:13:00 B

17 TYSHCHENKO Artem UKR 1993 15:13:30 2

18 HOFER Lukas ITA 1989 15:14:00 B

19 ZENI Elia ITA 2001 15:14:30 2

20 KUEHN Johannes GER 1991 15:15:00 B

21 ILIEV Vladimir BUL 1987 15:15:30 2

22 MANDZYN Vitalii UKR 2003 15:16:00 B

23 BURKHALTER Joscha SUI 1996 15:16:30 2

24 RIETHMUELLER Danilo GER 1999 15:17:00 B

25 PLANKO Lovro SLO 2001 15:17:30 2

26 WRIGHT Campbell USA 2002 15:18:00 B

27 BRANDT Viktor SWE 1999 15:18:30 2

28 PONSILUOMA Martin SWE 1995 15:19:00 B

29 MARECEK Jonas CZE 2001 15:19:30 2

30 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 15:20:00 B

31 ZAHKNA Rene EST 1994 15:20:30 2

32 LANGER Thierry BEL 1991 15:21:00 B

33 BIRKENTALS Renars LAT 2001 15:21:30 2

34 HORNIG Vitezslav CZE 1999 15:22:00 B

35 STROLIA Vytautas LTU 1992 15:22:30 2

36 HORN Philipp GER 1994 15:23:00 B

37 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 15:23:30 2

38 BOE Tarjei NOR 1988 15:24:00 R

39 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 15:24:30 2

40 PERROT Eric FRA 2001 15:25:00 R

41 RANTA Jaakko FIN 1997 15:25:30 2

42 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 15:26:00 R

43 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 15:26:30 2

44 JACQUELIN Emilien FRA 1995 15:27:00 R

45 BUTA George ROU 1993 15:27:30 2

46 CLAUDE Fabien FRA 1994 15:28:00 R

47 BADACZ Konrad POL 2003 15:28:30 2

48 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 15:29:00 R

49 EDER Simon AUT 1983 15:29:30 2

50 SOERUM Vebjoern NOR 1998 15:30:00 R

51 GERMAIN Maxime USA 2001 15:30:30 2

52 g BOE Johannes Thingnes NOR 1993 15:31:00 R

53 KOMATZ David AUT 1991 15:31:30 2

54 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 15:32:00 R

55 KRCMAR Michal CZE 1991 15:32:30 3

56 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 15:33:00 R

57 ZOBEL David GER 1996 15:33:30 3

58 FAK Jakov SLO 1987 15:34:00 R

59 MAKAROV Maksim MDA 1995 15:34:30 3

60 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 15:35:00 R

61 KULBIN Jakob EST 2005 15:35:30 3

62 ULDAL Martin NOR 2001 15:36:00 R

63 NELIN Jesper SWE 1992 15:36:30 3

64 BIONAZ Didier ITA 2000 15:37:00

65 TODEV Blagoy BUL 2001 15:37:30

66 JAKOB Patrick AUT 1996 15:38:00

67 DOVZAN Miha SLO 1994 15:38:30

68 RUNNALLS Adam CAN 1998 15:39:00

69 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 15:39:30

70 BROWN Jake USA 1992 15:40:00

71 CLAUDE Florent BEL 1991 15:40:30

72 SEPPALA Tero FIN 1996 15:41:00

73 NASYKO Denys UKR 1995 15:41:30

74 GUNKA Jan POL 2002 15:42:00

75 HIIDENSALO Olli FIN 1991 15:42:30

76 BRADFORD Noah AUS 2003 15:43:00 G

77 ANGELIS Apostolos GRE 1993 15:43:30

78 ROSBO Jacob Weel DEN 2000 15:44:00

79 FLORE Raul ROU 1997 15:44:30

80 WEBB Marcus Bolin GBR 1995 15:45:00

81 SPARKE Phoenix AUS 2006 15:45:30

82 PLETZ Logan CAN 2000 15:46:00

83 TSOUREKAS Nikolaos GRE 1999 15:46:30

84 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 15:47:00

85 CHRONICLE Matthew GBR 2001 15:47:30

86 ENKHBAT Enkhsaikhan MGL 2002 15:48:00

87 CESNEK Damian SVK 2001 15:48:30

88 GIMENEZ Javier ARG 1998 15:49:00

89 KURALES Vadim KAZ 2002 15:49:30

90 BEAUVAIS Cesar BEL 2000 15:50:00

91 KAUKENAS Tomas LTU 1990 15:50:30

92 MISE Edgars LAT 1998 15:51:00

93 ROSBO Joachim Weel DEN 1997 15:51:30

94 SUCHODOLSKI Fabian POL 2004 15:52:00

95 ISKHAKOV Artur SVK 2003 15:52:30

96 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 15:53:00

97 BORGLUM Haldan CAN 1999 15:53:30