12h Bathurst: STM Mercedes ancora in vetta nella FP6. Ferrari insegue

Scott Taylor Motorsport si conferma con la propria Mercedes AMG GT3 EVO n. 222 in vetta alla classifica dopo la sesta ed ultima sessione di prove libere della 12h di Bathurst, prima tappa dell’Intercontinental GT Challenge. L’australiano Cameron Waters ha fatto la differenza nell’ultimo decisivo passaggio beffando l’AMG GT3 n. 27 Heart of Racing by SPS dell’inglese Ross Gunn e l’Aston Martin Vantage GT3 n. 14 Volante Rosso Motorsport del britannico Jamie Day.

Sesta piazza per la BMW M4 GT3 n. 46 di Raffaele Marciello, teammate di Charles Weerts e Valentino Rossi. L’elvetico porta nella parte alta della graduatoria la vettura di WRT, risultato che garantisce all’equipaggio di lottare nella Q2 delle qualifiche (turno dedicato ai migliori della FP6).

L’ex vincitore della 24h di Spa si è inserito alle spalle della Lamborghini Huracan GT3 EVO2 n. 93 Wall Racing dell’australiano Tony D’Alberto e della Porsche 992 GT3-R n. 91 The Bend Motorsport Park del tedesco Laurin Heinrich.

Accedono alla Q1 anche WRT BMW n. 32, Mercedes-AMG Team GMR n. 888, 75 Express Mercedes n. 75, Jamec Racing / Team MPC Audi n. 183 e Absolute Racing Porsche n. 911. Manca all’appello Ferrari che con le proprie 296 GT3 non è riuscita nel finale della FP6 a garantirsi il miglior gruppo per disputare le qualifiche, uno piccolo svantaggio che può essere scavalcato tra meno di tre ore.

Appuntamento infatti ore dalle 3.05 italiane per le qualifiche che eleggeranno le dieci vetture che successivamente alle 6.05 (sempre orario europeo) si contenderanno la pole in quella che potrebbe essere indicata come Q3. Ricordiamo che verranno elette le migliori dieci formazioni indipendentemente dal gruppo di appartenenza durante le qualifiche.