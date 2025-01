12h Bathurst, Mercedes si conferma in vetta nella FP5

Due Mercedes si inseriscono in vetta alla classifica al termine della FP5 della Meguiar’s Bathurst 12 Hour, prima prova dell’Intercontinental GT Challenge 2025. L’AMG GT3 EVO n. 222 Scott Taylor Motorsport affidata all’australiano Cameron Waters ha fatto la differenza imponendosi per soli 8 millesimi nei confronti della Mercedes n. 77 Team Craft-Bamboo Racing del tirolese Luca Stolz.

L’Audi R8 LMS GT3 EVO II n. 183 di Jamec Racing / Team MPC segue nell’ordine davanti alla Mercedes n. 4 Grove Racing ed alla Ferrari 296 GT3 n. 26 Arise Racing GT, finalmente protagonista nella parte alta della graduatoria a poche ore dalla disputa delle qualifiche.

Sesto posto per la BMW M4 GT3 n. 32 WRT, mentre dobbiamo scendere fino in 15ma piazza per trovare Valentino Rossi, Charles Weerts e Raffaele Marciello con la seconda vettura schierata dalla compagine belga diretta da Vincent Vosse.

Appuntamento ora tra meno di sessanta minuti con la FP6, decisiva per determinare quali auto disputeranno la Q1 e quali la Q2 (le migliori in pista dopo le libere). Ricordiamo che al termine delle due sessioni, i dieci equipaggi migliori avranno diritto di accedere alla Q3 che stabilirà la pole-position e le restanti nove posizioni della griglia di partenza.