24 Ore Le Mans: Ford torna protagonista dal 2027

Anche Ford ha confermato che sarà protagonista dal 2027 nella classe regina della 24 Ore Le Mans. Lo storico marchio americano, dopo anni di indiscrezioni, ha confermato ufficialmente la creazione di una LMDh per correre tra meno tra due anni la classica francese e di conseguenza impegnarsi nel FIA World Endurance Championship.

Il costruttore dall’Ovale Blu si appresta per raggiungere sul ‘Circuit della Sarthe’ Ferrari, Porsche, Toyota, Cadillac, Aston Martin, BMW, Alpine e Peugeot oltre a Genesis (Hyundai) che ha già annunciato il proprio debutto nel 2026.

Ford sarà per la prima volta in pista tra le Hypercar della 24 Ore Le Mans con il chiaro intento di tornare a vincere dopo i quattro acuti ottenuti in successione dal 1966 al 1969 al termine della leggendaria bagarre contro Ferrari.

Ford Performance è tornata a Le Mans imponendosi in GTE PRO nel 2016 prima di rientrare nel 2024 in LMGT3 con la Mustang GT3 che settimana scorsa ha vinto la Rolex 24 at Daytona in classe GTD PRO. L’azienda che entrerà presto anche in F1 non ha dato ulteriori informazioni sul progetto 2027, attualmente non è dato sapersi il telaio che verrà utilizzato per la costruzione del prototipo ed il team che gestirà le LMDh in pista.

La conferma della casa statunitense sposta ora l’attenzione su altri due marchi: McLaren e Mercedes. Entrambi sono stati più volti accostati ad un programma nella classe regina del Mondiale e di conseguenza della 24h Le Mans, vedremo se nelle prossime settimane arriveranno conferme positive in merito.