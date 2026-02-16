IGTC, Valentino Rossi: “Contento del podio, ho rischiato anche io di colpire un canguro”

Valentino Rossi ha ottenuto il terzo posto nell’edizione 2026 della 12 Ore Bathurst, prima prova dell’Intercontinental GT Challenge. Il ‘Dottore’ si conferma sul podio nella difficile competizione australiana, riservata dal 2011 alle vetture GT3.

La BMW M4 GT3 EVO n. 46 del Team WRT ha completato in Top3 con Rossi, Raffaele Marciello ed Augusto Farfus. Lo scorso anno il ‘Dottore’ e Marciello avevano chiuso al secondo posto, in coppia con il belga Charles Weerts.

L’ex stella del Motomondiale ha affermato in una nota come riportato dal portale ufficiale dell’evento: “Penso che l’anno scorso avessimo più possibilità di vincere. Sono molto contento di essere salito sul podio anche perché questa gara, anno dopo anno, migliora”.

Il n. 46 ha svelato di aver rischiato di colpire un canguro durante la competizione. Un animale è stato urtato nell’arco della gara dalla Ford Mustang GT3 sul lungo rettilineo che porta alla ‘The Chase’, un incidente ad oltre 200 km/h che ha danneggiato in modo significativo l’auto americana. Niente conseguenze invece per Christopher Mies, tedesco due volte a segno con le GT a Bathurst. “Ho visto un canguro durante la seconda ora. È saltato dal muro ed è entrato nella seconda curva, me lo sono trovato praticamente davanti. Fortunatamente è vivo, ma ogni anno parliamo molto di quel che potrebbe accadere con la loro presenza”.

Ricordiamo che il circuito di Mt. Panorama non è permanente e negli anni sono stati molteplici gli episodi che hanno visto coinvolti i canguri. Il tracciato è uno dei più spettacolari ed impegnativi al mondo con la sua salita e l’impegnativa discesa che porta nell’ultimo segmento del tracciato.

Valentino Rossi, pronto a tornare anche l’anno prossimo, ha chiuso dicendo: “Questo è un posto speciale, una pista particolare. Sono le regole del gioco, penso che sia un problema difficile da risolvere. Mies è stato davvero molto fortunato, ha avuto un brutto incidente, ma sta bene. E’ il rischio che si corre quando si gareggia qui”.

Il pluricampione delle due ruote si prepara ora per impegnarsi nel GT World Challenge Europe Powered by AWS, campionato che a metà aprileRos scatterà dal Paul Ricard con una gara da 1000km (sei ore). Come già detto a più riprese non sono previsti impegni nel FIA World Endurance Championship, di conseguenza è fortemente in dubbio anche la presenza alla 24 Ore Le Mans.