WTA Hobart, Yastremska avanti a fatica, Mertens passeggia, bene Anisimova e Kenin

Si sono giocati oggi tutti gli ottavi di finale del WTA 250 di Hobart, in Tasmania. Giornata che ha visto scendere in campo la testa di serie numero 1, ossia Dayana Yastremska: l’ucraina ha prevalso in rimonta sulla statunitense Ann Li con il punteggio di 1-6 7-5 6-2 in due ore e dieci minuti di gioco. Una partenza falsa e poi una rimonta di grande carattere, arrivata nonostante il vantaggio da 5-2 che era stato dilapidato nel secondo set. Domani affronterà la statunitense McCartney Kessler che ha spazzato via Maria Lourdes Carle con un doppio 6-2.

Promossa anche la testa di serie numero 2 Elise Mertens che ha sconfitto la messicana Renata Zarazua con il punteggio di 6-4 6-3 in poco più di un’ora e mezza di gioco, giocando il solito match solido e consistente da tutti i punti di vista. Domani ci sarà una bella sfida contro la russa Veronika Kudermetova che ha battuto 6-4 6-1 la colombiana Camila Osorio e, dopo tante difficoltà, sembra finalmente in ripresa.

Poche difficoltà anche per Amanda Anisimova: la numero 36 del mondo ha regolato con il punteggio di 6-3 6-4 l’ungherese Anna Bondar, concedendo una sola palla break lungo tutto l’arco dell’incontro. Il prossimo scoglio per lei sarà l’armena Elina Avanesyan che con un doppio 6-2 si è liberata della belga Greet Minnen.

Fuori invece la testa di serie numero 4 Magda Linette, battuta in maniera imperiosa dalla classe 2006 australiana Maya Joint con un doppio 6-1 in un match mai stato in discussione. Per lei ci sarà l’impegno contro Sofia Kenin che in tre set ha avuto la meglio della russa Anna Blinkova con lo score di 6-2 3-6 6-2, giocando un match pressoché perfetto se non per il passaggio a vuoto nel secondo set.