WTA Hobart, Elina Avanesyan non fallisce, fuori a sorpresa Yuan e Sramkova

Sono cominciati i primi turni del tabellone principale del WTA 250 di Hobart sul cemento in Tasmania. Una giornata che ha visto scendere in campo Elisabetta Cocciaretto che non è riuscita a battere Veronika Kudermetova, venendo sconfitta con il punteggio di 7-5 6-0. La russa affronterà la colombiana Camila Osorio che ha sconfitto 6-2 6-3 la cinese Yuan Yue, testa di serie numero 8.

Buono anche il debutto della numero 6 del seeding Elina Avanesyan che batte 6-3 7-5 la cinese Wang Xiyu che era uscita dalle qualificazioni. La tennista armena nel secondo set ha rimontato da 3-5, ha annullato due set point ed è riuscita a vincere il match. Troverà la belga Greet Minnen che ha avuto la meglio sulla bulgara Viktoriya Tomova per 7-5 6-3, recuperando da 1-5 nel primo parziale e annullando un totale di sei set point.

Nella parte alta Maria Lourdes Carle è stata la sorpresa del giorno battendo 6-3 3-6 6-0 la spagnola Bouzas Maneiro: un match non lungo come ci si poteva aspettare, ma che è andato con parziali da una parte e dall’altra. Troverà la statunitense McCartney Kessler che ha piegato la slovacca Rebecca Sramkova per 6-3 7-5.

Infine ha vinto Anna Bondar un match equilibrato e tirato contro l’egiziana Maya Sherif: finisce 7-5 6-4 in favore della tennista ungherese in oltre due ore di gioco tra alti e bassi e passaggi a vuoto da parte di entrambe.