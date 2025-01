WTA Hobart 2025: Lucia Bronzetti eliminata da Renata Zarazua dopo il ripescaggio in tabellone

Doveva essere un Kalinina-Tauson, ma nessuna delle due giocatrici si è presentata. E allora a Hobart in campo ci sono andate, da lucky loser, Lucia Bronzetti e la messicana Renata Zarazua. A quest’ultima è però andata meglio, visto che elimina l’azzurra con il punteggio di 6-4 6-3 e attende ora la vincente di Parrizas Diaz-Mertens.

Prime fasi che si allungano particolarmente per due motivi: inizialmente c’è anche un che di vento a non facilitare le due, e poi gli scambi sono spesso inevitabilmente lunghi. In questa fattispecie il fatto di tenere il servizio diventa un fattore relativo, con le due che non tengono il proprio turno di battuta in quattro occasioni nei primi sei giochi. Certo, c’è il rimpianto del 3-1 con palla del 4-1 per Bronzetti che diventa 4-3 Zarazua. Sotto 5-4, l’azzurra chiama medical timeout per farsi sistemare qualcosa al piede sinistro, po rientra in campo e ha due palle break, che però non riesce a trasformare. Dopo una lunga lotta, è la messicana a riuscire a chiudere il parziale sul 6-4.

Comincia male anche il secondo set, con il break che arriva immediatamente da parte di una Zarazua che di sicurezze ne ha parecchie in più. Anche se non da subito, perché i rimpianti di Bronzetti riguardano soprattutto il secondo e il quarto gioco, nei quali se ne vanno tre palle break in tutto. L’accorciarsi dei game potrebbe aiutare l’italiana in qualche modo, ma il problema è che dall’altra parte c’è una giocatrice che non fa più nessun tipo di concessione. E che, alla fine, riesce a portare a casa il 6-3.

Come detto, nell’ora e 54 minuti di match è vero che il servizio conta relativamente, ma in questa fattispecie le percentuali di prime a favore di Zarazua (78,9%-65,6%) creano chiaramente una differenza. Per Bronzetti ora obiettivo Australian Open, dove di fatto non difende punti (ma dove deve sperare anche in un buon sorteggio).