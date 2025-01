WTA Hobart 2025: Lucia Bronzetti ripescata nel tabellone principale

Ci sarà anche una seconda italiana nel tabellone principale del WTA 250 di Hobart. Oltre a Elisabetta Cocciaretto, che debutterà tra poche ore contro la russa Veronika Kudermetova, vedremo anche Lucia Bronzetti, nel ruolo di lucky loser.

La ventiseienne di Rimini era uscita di scena nelle qualificazioni contro la belga Greet Minnen, ma approfitta del fatto che la danese Clara Tauson abbia liberato un posto in tabellone, cancellandosi ufficialmente per un problema al polso destro. La possibile realtà, però, è più legata al fatto che ha appena vinto la finale ad Auckland, seppur per via del ritiro di Naomi Osaka dopo il primo set.

Bronzetti affronterà dunque l’ucraina Anhelina Kalinina, anche lei molto in vista nella prima settimana di tornei visto che è riuscita ad arrivare fino alle semifinali a Brisbane, non proprio uno dei tornei più deboli di questo mondo (anzi, un 500).

In palio, con buone probabilità, c’è la possibilità di affrontare la belga Elise Mertens, ammesso che le riesca di superare la qualificata spagnola Nuria Parrizas Diaz. Si tratta dell’ultima settimana di tornei prima che prendano le mosse, già da domenica, gli Australian Open.