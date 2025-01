WTA Auckland, Clara Tauson è la prima vincitrice del 2025: Osaka si ritira dopo aver vinto il primo set

La prima tennista ad alzare un trofeo nel 2025 è Clara Tauson. La danese si impone nel torneo WTA di Auckland, in Nuova Zelanda, usufruendo del ritiro della giapponese Naomi Osaka al termine del primo set e interrompendo così un digiuno che durava da oltre tre anni: l’ultimo successo risaliva al settembre 2021, quando a Lussemburgo batté Jelena Ostapenko in tre set.

Anche per la giapponese era un giorno importante quello di oggi, poiché era dall’aprile 2022 che non disputava una finale, quella persa con Iga Swiatek nel 1000 di Miami. Una vita tennistica fa, quando il ricordo della giocatrice che vinceva quattro Slam era ancora vivo. Ma l’occasione era troppo ghiotta, e l’ex numero 1 al mondo gioca dei primi venti minuti stupendi, tanto da strappare due volte il servizio alla sua avversaria e portarsi sopra 5-1. Il break subito nell’ottavo gioco sembra solo un incidente di percorso, ma dopo aver conquistato il primo set per 6-4 tutto cambia.

Poiché nella pausa dopo la prima frazione è sofferente, seguendo la scia di quanto visto pochi minuti prima in cui i suoi colpi sembravano meno potenti. Per lei è un problema agli addominali, non basta il Medical Time Out per mettere le cose a posto con Osaka che è dunque costretta ad un ritiro amaro ma, si spera per lei, precauzionale in vista degli Australian Open.

E ne approfitta Tauson, che non stava esprimendo il suo miglior tennis: sette ace ma anche tre doppi falli e un 5/18 con la seconda che stava diventando determinante in negativo, con Osaka che sembrava poter tornare al successo dopo quattro anni.