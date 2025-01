ATP Brisbane 2025, Jiri Lehecka è il nuovo campione: Opelka ko dopo quindici minuti

Dura soltanto cinque giochi la finale del torneo ATP di Brisbane. Jiri Lehecka è il primo vincitore del 2025: il tennista ceco ha usufruito del ritiro dopo solo quindici minuti dello statunitense Reilly Opelka quando era sopra 4-1 nel punteggio, portandosi così a casa il secondo titolo in carriera.

Un altro colpo di sfortuna per il gigante statunitense, apparso sofferente al polso sin dai primissimi minuti di questa finale. Tanto da perdere il primo gioco al servizio addirittura a zero: inusuale per un giocatore che fa della battuta il proprio punto di forza. Dopo aver provato per un po’ a vedere se il dolore passava, Opelka ha preferito alzare bandiera bianca.

La speranza per lui è che si tratti di un dolore passeggero che non lo condizioni in vista dell’Australian Open che inizierà la prossima settimana. Dopo aver faticato tanto negli ultimi due anni soltanto per tornare in campo un altro guaio al tendine del polso già operato due volte sarebbe davvero un’altra mazzata, ma le sensazioni non sono positive: già ieri, nella semifinale contro Mpetshi Perricard, aveva fatto trattare la zona.

Lehecka conferma invece gennaio come suo ‘mese fortunato’: lo scorso anno si impose ad Adelaide poco prima dell’inizio del primo Slam dell’Anno e da domani sarà lì a difendere il titolo del 2024. Per il ceco però il lavoro non è finito: fra poco sarà in campo anche per il titolo di doppio con Jakub Mensik, sfidando i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool.