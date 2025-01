Volley, Verona-Trento e Piacenza-Civitanova i match cloiu della 18ma giornata di Superlega! Perugia all’esame Taranto

Il campionato di Superlega di pallavolo maschile si prepara a un weekend ricco di emozioni e sfide molto importanti in chiave griglia playoff e salvezza. La volata finale è vicina e ora non si può più sbagliare. Tutte le partite sono in programma domenica 2 febbraio.

Il primo match, alle 16.00, vedrà la Rana Verona ospitare l’Itas Trentino in un incontro cruciale per la parte alta della classifica. La squadra veneta, reduce da una strepitosa performance nella Final Four di Coppa Italia, in cui è arrivata a un passo dalla vittoria, cercherà un altro risultato importante per rimanere nelle posizioni di vertice. La squadra allenata da Stoytchev, ex di turno, si presenta con la voglia di riscatto e di risalire la graduatoria, ma di fronte si troverà una Trento che ha appena messo a segno una vittoria in Europa, dopo la delusione patita in semifinale di Coppa Italia. I dolomitici, con un successo, potrebbero avvicinarsi ulteriormente al primo posto, rendendo l’incontro ancora più interessante.

Sempre alle 16.00, Piacenza affronterà Civitanova in un altro scontro di alta classifica. Entrambe le squadre sono pronte a lottare per consolidare la loro posizione nei piani alti della graduatoria, e l’incontro promette di essere un vero e proprio spettacolo. Civitanova occupa il terzo posto con 36 punti ed è reduce dal trionfo in Coppa Italia, mentre Piacenza, che la Coppa Italia l’ha vinta due anni fa, è terza con 35 punti.

Alle 17.00 fari puntati su Padova, dove la squadra di casa, la Sonepar, affronterà il fanalino di coda Mint Monza, reduce dalla vittoria in Champions con i tedeschi del Giesen, che le è valsa la qualificazione ai quarti di finale, in una sfida cruciale per la salvezza. I brianzoli sono in una situazione critica e hanno bisogno assoluto di una vittoria per uscire da una classifica che li vede in zona pericolo. Anche Padova non può permettersi di fare passi falsi, dato che la lotta per la permanenza in Superlega è ancora tutta da decidere.

Alle 18.00, la Sir Susa Vim Perugia, con quattro sconfitte nelle ultime quattro gare disputate, torna in campo contro Taranto, con l’obiettivo di interrompere la serie negativa tra campionato e Coppe. La squadra di Lorenzetti ha bisogno di un’inversione di rotta per mantenere la vetta della classifica, mentre Taranto cercherà di capitalizzare la sua occasione, consapevole di quanto ogni punto in questo campionato sia prezioso.

Sempre alle 18.00, la Yuasa Grottazzolina si confronterà con l’Allianz Milano. Entrambe le squadre stanno vivendo un periodo positivo: gli uomini di Ortenzi vogliono proseguire la loro corsa verso la salvezza, mentre Milano, sotto la guida di Piazza, punta a posizioni sempre più alte in vista dei Play Off, con l’intento di consolidare il proprio posto tra le squadre di élite del campionato. Netta la sconfitta subita dai meneghini sul campo dello Zawerrcien in Champions, che li costringerà a passare dagli ottavi di finale.

A chiudere il turno alle 19.00, Cisterna e la Valsa Group Modena si daranno battaglia in un match equilibrato, con solo un punto a separare le due formazioni in classifica. Una partita che potrebbe riservare sorprese e che sarà fondamentale per entrambe le squadre, che vogliono rimanere in corsa per gli obiettivi stagionali.