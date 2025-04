Volley, Civitanova e Piacenza in casa per riaprire le serie di semifinali con le big Perugia e Trento

Uno a zero per le squadre in trasferta: con questa situazione si avvicina il week end di gara2 delle semifinali. Perugia ha vinto nettamente gara1 contro Civitanova e Trento si è aggiudicata la battaglia contro Piacenza, conclusa al quinto set. Tra sabato e domenica le due serie prenderanno una strada ben precisa dopo due sfide che si preannunciano incerte e tutt’altro che scontate

La Lube è pronta a tornare sul taraflex di casa per gara 2 della semifinale scudetto contro la Sir Susa Vim Perugia, con l’obiettivo di pareggiare la serie dopo il netto 0-3 incassato al PalaBarton nella prima sfida. Si gioca all’Eurosuole Forum, fortino marchigiano dove i padroni di casa non hanno mai perso nel girone di ritorno della regular season. Hanno perso invece nei Playoff: contro Milano in gara1 dei quarti.

Perugia arriva a questo appuntamento forte dell’1-0 nella serie, che si gioca al meglio delle cinque partite. Gli uomini di Lorenzetti (imbattuti finora nei playoff) hanno sfruttato una settimana di lavoro completa per affinare la condizione fisica e curare ogni dettaglio tecnico e tattico. I Block Devils dovrebbero scendere in campo con lo stesso sestetto vincente di sabato scorso: Giannelli in regia opposto a Ben Tara, Loser e Solè al centro, Plotnytskyi e Semeniuk in banda, Colaci libero.

Sulla sponda Lube, anche coach Medei, stante l’assenza del libero titolare Fabio Balaso, sembra orientato a confermare la formazione iniziale della scorsa gara: Boninfante al palleggio, Lagumdžija opposto, centrali Podrascanin e Chinenyeze, schiacciatori Nikolov e Bottolo, con Bisotto libero. Da segnalare tra i convocati anche Diego Gatto, classe 2008 delle giovanili biancorosse, al debutto nel gruppo della prima squadra. Il confronto tra Lube e Perugia è ormai una classica della Superlega, con ben 68 sfide disputate tra campionato, coppe e Champions League: il bilancio è quasi in equilibrio, con 35 vittorie umbre e 33 per Civitanova. Tutto è ancora aperto.

Domenica, sempre alle 18.00, ci sarà il tutto esaurito al PalaBanca per la sfida tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Itas Trentino. La prima sfida ha visto i trentini imporsi con il punteggio di 3-2 al termine di un match durato quasi tre ore, e l’impressione è che si proseguirà sull’onda dell’equilibrio anche nelle prossime partite. In gara 1 si sono affrontate due squadre in salute, consapevoli che questa è l’occasione per valorizzare una stagione fin qui avara di soddisfazioni (nonostante il primo posto in regular season ottenuto da Trento resti un traguardo di rilievo).

L’Itas, anche nella prima gara, ha dato la sensazione di non esprimere appieno il proprio potenziale. In alcuni frangenti gioca una pallavolo di altissimo livello, in altri commette errori gratuiti che rimettono in gioco l’avversario. Di positivo c’è la forma di Riccardo Sbertoli, autore di una prestazione brillante, la solidità di Michieletto, e un Rychlicki in crescita, pur con qualche discontinuità. Trento resta la favorita, ma per accedere alla finale dovrà alzare ulteriormente il livello.

Dall’altra parte c’è un Piacenza coraggioso, che sta interpretando al meglio il ruolo di outsider. Gli emiliani non hanno molto da perdere e con Ljubo Travica in panchina hanno migliorato qualità e organizzazione. A Trento hanno sfiorato il colpaccio e tra le mura amiche possono puntare a pareggiare la serie, soprattutto se Maar confermerà la sua costanza in banda, Mandiraci proseguirà la sua crescita e Romanò troverà più continuità in attacco. Sarà decisivo anche un muro più incisivo rispetto a gara 1.

Difficile aspettarsi cambi nei sette titolari. Soli dovrebbe riproporre Sbertoli in regia, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Kozamernik e Flavio al centro con Laurenzano libero. Travica dovrebbe confermare Brizard in regia, Romanò opposto, Simon e Galassi centrali, Mandiraci e Maar in banda, Scanferla libero.