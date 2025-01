Volley femminile, Novara vola nel big match: stende Milano e tallona Scandicci, Egonu non basta

Novara ha sconfitto Milano nel big match della sedicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le piemontesi si sono imposte di fronte al proprio pubblico del PalaIgor al termine di un incontro ad altalena, riuscendo a spuntarla al tie-break dopo aver perso il primo set ed essere state in vantaggio per 2-1.

Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi hanno vinto per 3-2 (19-25; 25-14; 25-23; 23-25; 15-12) e hanno così infilato la tredicesima vittoria stagionale in campionato, rafforzando il terzo posto e portandosi a tre lunghezze di distacco dalla seconda piazza occupata da Scandicci, mentre la capolista Conegliano è lontana nove punti e ha disputato un incontro in meno.

Le meneghine hanno perso il terzo incontro di cartello consecutivo nelle ultime sei uscite: dopo gli stop con le venete e con le toscane arriva un nuovo ko che relega le vice campionesse d’Europa al quarto posto in classifica, ad addirittura 14 lunghezze di distacco dalla vetta e con un solo punto di vantaggio su Bergamo (ma con un match giocato in meno rispetto alle orobiche).

Novara ha saputo recuperare da 6-12 e 16-20 nel terzo set, mentre nella quarta frazione ha rimontato da 7-13 e 11-17 fino al 20-21, non riuscendo però a piazzare il ribaltone prima di un tie-break equilibrato fino al 9-9 e deciso dalla serie in battuta di Bosio (ace del 13-9) prima del mani-out di Ishikawa che ha spento le velleità del sestetto guidato da Stefano Lavarini.

L’opposto Tatiana Tolok ha messo la firma con 26 punti, in doppia cifra anche le schiacciatrici Maja Aleksic (13) e Mayu Ishikawa (10) e le centrali Lina Alsmeier (13) e Sara Bonifacio (10 punti, 3 muri). A Milano non sono bastati i 28 punti della bomber Paola Egonu affiancata dai martelli Nika Daalderop (15) e Myriam Sylla (14), 4 punti per la centrale Anna Danesi.