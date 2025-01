Volley femminile, Conegliano suda con Roma: Adigwe e Chirichella impattanti. Bergamo, Chieri e Busto ok

Oggi pomeriggio si sono disputate cinque partite valide per la sedicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Conegliano ha faticato più del previsto per battere Roma: le Campionesse del Mondo hanno infatti perso il primo set e sono state costrette ai vantaggi nel quarto parziale di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, riuscendo comunque a regolare la terzultima forza del torneo per 3-1.

Le Pantere conservano così la propria imbattibilità stagionale, infilano la quindicesima vittoria consecutiva in campionato e si confermano saldamente al comando della classifica generale con sei punti di vantaggio su Scandicci (che ha giocato una partita in più), in atteso del posticipo di questa sera tra Novara e Milano (rispettivamente terza e quarta in graduatoria).

Daniele Santarelli ha operato un po’ di turnover, tenendo a riposo la schiacciatrice Zhu Ting e inserendo l’opposto Isabelle Haak soltanto in alcuni frangenti. A mettersi maggiormente in luce sono state la bomber Merit Chinenyenwa Adigwe (16 punti), i martelli Gabi (19) e Khalia Lanier (17), la centrale Cristina Chirichella (15). Alle capitoline non sono bastate le 20 marcature di Gabriela Orvosova e i nove sigilli di Giulia Melli.

Botta e risposta tra Bergamo e Chieri: le piemontesi si sono imposte a Firenze per 3-1 grazie soprattutto a Sara Alberti (15 punti), Loveth Omoruyi (14) e Lucille Gicquel (13), capaci di regolare Adhuoljok John Majak Malual (8) e compgne; le orobiche hanno espugnato il campo di Talmassons con i colpi di Ailama Cese Montalvo (20) e Vittoria Piani (11), annichilendo per 3-0 il sestetto guidato da Maja Storck (11). Le lombarde restano così al quinto posto in classifica con una lunghezza di vantaggio nei confronti di Bergamo e anche di Busto Arsizio, che ha sconfitto Vallefoglia per 3-1: decisive Josephine Obossa (16), Rebecca Piva (15) e Ana Karina Olaya (13).

Cuneo ha battuto Pinerolo per 3-0 nel derby piemontese, ottenendo così la terza vittoria stagionale e lasciando l’ultimo posto in classifica: le padrone di casa hanno agganciato Perugia in quartultima piazza, a -4 dalle ospiti e scavalcando così Roma e Talmassons, che a oggi sarebbero le retrocesse. In doppia cifra Ana Bjelica (15 punti) e Tessa Polder (10) cotro Thalia Moreno Reyes (13) e compagne. Di seguito i risultati delle partite disputate oggi e la classifica generale della Serie A1 di volley femminile.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Honda Olivero Cuneo vs Wash4green Pinerolo 3-0 (25-12; 26-24; 25-19)

Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Smi Roma Volley 3-1 (19-25; 25-12; 25-22; 26-24)

Il Bisonte Firenze vs Reale Mutua Fenera Chieri 1-3 (22-25; 25-23; 20-25; 20-25)

Eurotek Uyba Busto Arsizio vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-1 (25-11; 17-25; 25-16; 29-27)

Cda Volley Talmassons Fvg vs Bergamo 0-3 (21-25; 20-25; 15-25)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 45 punti (15 partite disputate), Scandicci 39 (16), Novara 33 (15), Milano 31 (14), Bergamo 30 (16), Chieri 29 (16), Busto Arsizio 29 (15), Vallefoglia 21 (16), Pinerolo 15 (14), Firenze 14 (16), Perugia 11 (16), Cuneo 11 (16), Roma 10 (16), Talmassons 9 (16).