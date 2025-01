Volley, Perugia imbattibile in Superlega. Civitanova e Piacenza vincono con Bottolo e Romanò

Oggi pomeriggio si sono disputate quattro partite valide per la quindicesima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Perugia ha regolato Cisterna a domicilio per 3-0, soffrendo soltanto nella fase centrale del terzo set e infilando così la quindicesima vittoria consecutiva.

I Campioni d’Italia prolungano la propria imbattibilità stagionale e si confermano al comando della classifica con otto punti di vantaggio su Trento, che ha però disputato due incontri in meno. Prova sopra le righe da parte dello schiacciatore Yuki Ishikawa (18 punti) e dell’opposto Wassim Ben Tara (13) sotto la regia di Simone Giannelli (5 punti), mentre ai padroni di casa non è bastato Theo Faure (13).

Civitanova ha battuto Verona per 3-1 nel big match andato in scena di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum. La Lube ha annullato un set-point sul 24-25 nella prima frazione, ha ribaltato la situazione e ha poi dominato i due parziali successivi, tornando così al successo dopo il ko rimediato al tie-break sul campo di Monza e issandosi al quarto posto in solitaria.

Ora i marchigiani hanno due punti di distacco da Piacenza e tre di vantaggio proprio sugli scaligeri, ma entrambe le avversarie hanno disputato un incontro in più. Gli attaccanti Mattia Bottolo (13 punti) ed Eric Loeppky (11) si sono messi in luce, ottima prova anche da parte del centrale Giovanni Maria Gargiulo (9 punti, 4 ace). Sono risultate spente le polveri del sempre impattante Noumory Keita (13 punti) tra le fila degli ospiti.

Piacenza ha vinto un bel braccio di ferro sul campo di Taranto, vincendo per 3-1 dopo aver avuto la meglio ai vantaggi nel set iniziale e aver dettato legge tra terzo e quarto parziale. A guidare i Lupi contro la penultima della classe sono stati l’opposto Yuri Romanò (17 punti, si è alternato con Alessandro Bovolenta, andato a referto con due punti) e il martello Stephen Maar (18), nove punti per il centrale Gianluca Galassi. Ai pugliesi non sono bastati Tim Held (18), Filippo Lanza (12) e Wout D’Heer (12).

Grottazzolina ha vinto il fondamentale scontro salvezza contro Padova: la neopromossa si è imposta per 3-1 in trasferta, infilando la terza vittoria nelle ultime quattro partite disputate. Gli ospiti si sono così issati al decimo posto a una sola lunghezza di distacco dai veneti, a +2 su Taranto e +3 su Monza (i brianzoli giocheranno domani contro Milano).

Ricordiamo che l’ultima classificata retrocederà in Serie A2, la bagarre sembra essere davvero molto accesa tra queste quattro squadre. Georgi Tatarov (19 punti), Danny Demyanenko (16) e Michele Fedrizzi 14 punti (4 ace) hanno fatto la differenza contro la formazione di Marko Sedlacek (14), Fabian Plak (11) e Luca Porro (9). Di seguito il quadro dettagliato delle partite giocate oggi in Superlega e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile.

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Cisterna Volley vs Sir Susa Vim Perugia 0-3 (11-25; 20-25; 23-25)

Gioiella Prisma Taranto vs Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (29-31; 25-21; 23-25; 22-25)

Cucine Lube Civitanova vs Rana Verona 3-0 (27-25; 25-19; 25-14)

Sonepar Padova vs Yuasa Battery Grottazzolina 1-3 (25-19; 20-25; 21-25; 22-25)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Perugia 41 punti (15 partite disputate), Trento 33 (13), Piacenza 32 (15), Civitanova 30 (14), Verona 27 (15), Milano 21 (14), Cisterna 15 (14), Modena 15 (14), Padova 13 (14), Grottazzolina 12 (159, Taranto 10 (3), Monza 9 (14).