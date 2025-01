Volley femminile, Conegliano domina il big match con Scandicci: Haak ruggisce, Antropova sottotono

Conegliano ha travolto Scandicci con un perentorio 3-0 (25-21; 25-14; 25-13) nel big match della 19ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Lo scontro diretto tra le prime due della classifica generale è stato a senso unico: le Campionesse d’Italia hanno preso il comando delle operazioni fin dalle battute iniziali dei tre set e hanno tramortito le impalpabili toscane, schiacciate dall’acclarata superiorità della corazzata toscana, che nel terzo parziale hanno inflitto una sonora lezione alle padrone di casa di fronte al proprio pubblico del PalaWanny di Firenze.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno così prolungato la propria imbattibilità stagionale e hanno infilato la diciottesima vittoria consecutiva in campionato, rafforzando il primo posto in graduatoria: le Campionesse del Mondo hanno nove punti di vantaggio sulla Savino Del Bene, ma con una partita disputata in meno.

Il dominio delle Pantere ha abbattuto il morale delle toscane, oggi davvero mai in partita e poco convinta nel giocarsela a testa alta, anche in vista della Final Four di Coppa Italia in programma tra tre settimane a Bologna. Prestazione sopra le righe da parte di tutte le attaccanti, guidate dalla palleggiatrice Joanna Wolosz: l’opposto Isabelle Haak ha messo a segno 16 punti (2 muri), le schiacciatrici Gabi (16, 2 muri) e Zhu Ting (15, 4 muri) si sono distinte, al centro le guardinghe Sarah Fahr (7) e Cristina Chirichella (2), impeccabile il libero Monica De Gennaro.

Scandicci è stata impalpabile per larghi tratti dell’incontro, l’attesa bomber Ekaterina Antropova non si è praticamente mai accesa ed è andata a referto con 11 punti, 10 marcature per Linda Nwakalor, poco brillanti i martelli Britt Herbots (5) e Camilla Mingardi (4).