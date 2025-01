Volley, Perugia all’esame Civitanova nella 17ma di Superlega! C’è Milano-Piacenza, spareggio salvezza tra Taranto e Monza

Giornata chiave, la 17ma in Superlega su tanti fronti. Il primo è quello della lotta per la prima posizione che si è infiammata dopo la vittoria di domenica scorsa di Trento a Perugia che mette i trentini (che devono recuperare una partita) potenzialmente a un punto dagli umbri. Il secondo è la battaglia per le posizioni di prestigio in chiave playoff e qui la sfida clou è Milano-Piacenza, mentre il terzo è la lotta per evitare la retrocessione e in questo caso la sfida tra Taranto e Monza (che ha chiesto e non ottenuto in settimana il blocco delle retrocessioni) è qualcosa di molto simile a uno spareggio.

La partita clou è senza dubbio quella di Civitanova tra la Lube e la capolista Sir Susa Vim Perugia. Momento complicato per gli umbri che hanno perso il loro uomo in più della prima parte di stagione, fatta di 23 successi a fila, Oleh Plotnytskyi, vittima di un serio infortunio muscolare contro Trento e fuori per un periodo al momento sconosciuto. Nel frattempo è arrivata la prima sconfitta della stagione, la faticaccia dei primi due set giovedì a Ceske Budejovice, e ora la sfida sul campo di una Lube che sta macinando gioco e punti, ha vinto quattro delle ultime cinque partite in campionato e mercoledì a Groningen ha ottenuto un importante successo nei quarti della Challenge Cup. Ci sono tutti i presupposti per assistere a un bello spettacolo, domenica alle 19.30.

Sempre domenica, ma alle 17.00, si affrontano la sesta e la terza forza del campionato: l’Allianz Milano e la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Da una parte i milanesi che arrivano dalla bella vittoria di Roeselare in Champions League che li ha avvicinati al passaggio del turno e dall’altra un Piacenza che ha vinto le ultime cinque sfide di campionato e viaggia al terzo posto in classifica, posizione da difendere dall’assalto della Lube.

Il terzo match in ordine di importanza della giornata ma che comunque potrebbe dire molto in chiave playoff è quello in programma a Modena domenica alle 18.00: di fronte la Valsa Group, che arriva dalla fondamentale vittoria di Monza che ha ridato slancio a tutto l’ambiente e ha fatto risalire gli emiliani al settimo posto, e la Rana Verona che, dopo aver centrato a sorpresa la final four di Coppa Italia, è entrata in un mood negativo e ha perso le ultime due partite facendosi raggiungere da Milano a quota 27 punti al quinto posto.

Bella sfida quella in programma a Trento domenica alle 17.00 tra l’Itas Trentino, reduce dalla battaglia vittoriosa di Perugia, dal successo nell’andata dei quarti di finale di Cev Cup, non senza qualche patema, sul campo del Brasov, e la Yuasa Grottazzolina, che è la squadra del momento: 12 punti nelle cinque giornate fin qui disputate del girone di ritorno, contro i 2 in tutto il girone di andata, quattro successi e una sconfitta al tie-break nelle ultime cinque giornate e tanta voglia di dare fastidio anche ai campioni d’Europa che non potranno certo prendere sottogamba questa sfida.

E’ giornata di spareggi o giù di lì: il primo si gioca sabato 18 gennaio alle 20.30 ed è anche l’unica sfida non programmata di domenica. In palio ci sono punti fondamentali per l’ottavo posto e per stare alla larga da brutte sorprese, visto che la quota salvezza potrebbe alzarsi, tra Sonepar Padova, reduce dalla bella prova di Piacenza dove è arrivato un punto pesante a lenire il dolore per la sconfitta di una settimana prima contro Grottazzolina, e Cisterna, che al momento è davanti in classifica per un solo punto (15 contro 14) e occupa l’ottava posizione, ma arriva a questo match dopo quattro sconfitte a fila.

L’altro spareggio è quello per evitare l’ultima posizione con la Prisma Gioiella Taranto, penultima con 11 punti e reduce da ben cinque sconfitte a fila in campionato, che ospita domenica alle 16.00 la Mint Monza, che arriva dalla prima sconfitta in Champions League sul campo dell’Olympiacos di Andrea Gardini, che, con soli 9 punti all’attivo, è in una situazione delicatissima. Una vittoria di Taranto renderebbe disperata la situazione dei monzesi, il successo dei brianzoli riaprirebbe ancora una volta tutto.