Volley, Civitanova e Verona si giocano il quarto posto nella 15ma di Superlega! Festival gialloblù fra Modena e Trento

Il 2024 del volley maschile si apre con una super giornata: tre sfide con sei delle prime otto squadre della classifica in campo, il derby di Milano, Piacenza che va a far visita a Taranto: meglio di così non si poteva chiedere per il primo turno dell’anno, quarta giornata del girone di ritorno, 15ma giornata della Superlega. Quattro le sfide in programma domenica, due lunedì, giorno dell’Epifania.

La giornata si apre domenica alle 15.20 con una sfida molto interessante fra due delle quattro squadre che hanno centrato l’accesso alla final four di Coppa Italia. In palio c’è il quarto posto in classifica tra Lube Civitanova e Rana Verona, appaiate in classifica a quota 27 punti ma con i marchigiani che devono recuperare la prima di ritorno per la concomitanza con il Mondiale per Club. Entrambe le squadre arrivano da vittorie rocambolesche nei quarti di Coppa Italia: Verona contro Piacenza e Civitanova contro Milano, a invertire una tendenza che aveva visto in dicembre i marchigiani perdere qualche colpo dopo una prima parte di stagione al di sopra di ogni aspettativa.

Domenica alle 18.30 la capolista Sir Susa Vim Perugia, unica squadra imbattuta in stagione, ospita Cisterna, che occupa la settima posizione in classifica a pari merito con Modena e arriva, tra Coppa e campionato, da tre sconfitte consecutive dopo i quattro successi a fila che avevano riportato i laziali in zona playoff. Umbri favoriti, ma sono vietate distrazioni per la squadra di Lorenzetti contro una Cisterna che, risultati a parte, ha trovato standard di gioco piuttosto elevati e ha le armi per tenere testa alle big.

Trasferta pugliese per la terza forza del campionato, la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che sarà di scena sul campo della Gioiella Prisma Taranto domenica alle 15.30. Gli emiliani si stanno ancora leccando le ferite dopo la sanguinosa sconfitta di Verona, che ha tolto loro la possibilità di essere presenti alla final four di Coppa Italia a Bologna. Taranto, invece, arriva da cinque sconfitte consecutive e conserva un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, e quindi non può permettersi di guardare in faccia a nessuno nella corsa ad una salvezza che si è complicata tantissimo nelle ultime due settimane.

A complicarla sono stati i risultati della Yuasa Grottazzolina, che muove la classifica (due vittorie e una sconfitta al tie break) da tre turni consecutivi ed ha raggiunto quota 9 punti a pari con Monza. I marchigiani giocano un vero e proprio spareggio domenica alle 17.00 alla Kioene Arena contro la Sonepa Padova, che è al secondo scontro diretto consecutivo tra le mura amiche dopo quello vinto con Taranto e che con un successo potrebbe allontanarsi forse definitivamente dalla zona calda della graduatoria, anche se oggi per battere Grottazzolina serve la miglior versione della squadra di Cuttini.

Doppio appuntamento di sostanza lunedì 6 gennaio: si parte con il derby di Milano in programma alle 17.00 all’Allianz Cloud. Di fronte l’Allianz Milano, che arriva dalla rocambolesca sconfitta di Civitanova e in campionato al momento occupa la sesta posizione in classifica senza particolari sussulti, e invece una pericolante Mint Monza che occupa, assieme a Grottazzolina, l’ultimo posto in classifica. Monza deve fare i conti con l’addio di Iva Zaytsev, che si è trasferito in Turchia, e ha assoluto bisogno di muovere la classifica.

Completa il quadro la sfida del PalaPanini, dove una Valsa Group Modena che ha giocato un buon match sul campo della capolista Perugia nel quarto di finale di Coppa Italia perso 0-3 ospita la seconda forza del campionato, l’Itas Trentino, che è rientrato dal Brasile macinando gioco e punti e ha vinto cinque delle ultime sette partite disputate tra campionato, Coppa Italia e Cev Cup (sconfitta indolore con il Benfica, arrivata dopo aver superato il turno). Partita da vedere perchè si preannuncia un bello spettacolo.