Volley, Cisterna espugna al tie break Padova nell’anticipo della 17ma di Superlega e difende l’ottavo posto

Cisterna vince la sfida in altalena sul campo della Sonepar Padova e difende l’ottava piazza dall’assalto dei veneti che si arrendono con il punteggio di 3-2 al termine di un match giocato a corrente alternata dalle due squadre. Partita che, nonostante il risultato finale, in pochi frangenti è vissuta sul filo dell’equilibrio con prima una e poi l’altra squadra che hanno dominato lunghi tratti di match e l’ultima squadra a dominare è stata Cisterna nel tie break che ha rotto la serie negativa dei laziali, che arrivavano da quattro sconfitte a fila.

Formazioni annunciate in avvio con il tecnico di casa Cuttini che punta ancora su Orioli in banda. Padova prende subito il largo e, grazie a qualche errore di troppo della squadra ospite, si porta sul 10-6. La squadra veneta mantiene le distanze fino al 21-16, poi subisce la breve rimonta della squadra ospite che sale fino al 22-19, prima di cedere alla veemenza dei padroni di casa che vincono 25-21 con l’errore al servizio di Ramon.

Sulle ali dell’entusiasmo Padova scatta avanti anche nel secondo set con il punteggio di 5-1, ma Cisterna, con uno Yuga in più nel motore, stavolta reagisce e non permette ai padroni di casa di prendere il largo. Anzi i laziali cambiano marcia e nella parte centrale del set prendono il largo raggiungendo il vantaggio massimo sul 18-12. Padova non si arrende e prova a rientrare, avvicinandosi fino al 22-19, ma Cisterna non molla la presa e con il muro pareggia il conto con il punteggio di 25-22.

Il terzo parziale è un monologo della formazione ospite che conquista da subito un buon vantaggio e non lascia scampo alla squadra veneta. Cisterna gioca bene e vince 25-17 conquistando il primo punto in palio e difendendo l’ottava posizione in classifica. Padova, però, non ci sta e nel quarto set ribalta tutto. La formazione di Cuttini inizia forte (5-1) e questa volta non tira il freno a mano, proseguendo fino al 15-7 e al 19-10. I veneti proseguono fino in fondo e vincono 25-17.

Cisterna mette subito in chiaro le cose e vola sul 5-1 prima e sul 7-2 poi nel tie break. Padova fatica in ricezione e soprattutto in attacco, andando più volte a sbattere contro il muro dei laziali che mantengono il vantaggio fino in fondo e vincono 15-8 con l’ultimo punto del giapponese Yuga, uomo in più dei laziali.