Volley, Perugia travolge il CESKE e firma la quinta vittoria in Champions League: Giannelli e compagni ai quarti

Perugia ha sconfitto il CESKE Budejovice con un secco 3-0 (27-25; 25-22; 25-22) e ha così infilato la quinta vittoria consecutiva con il massimo scarto nella Champions League di volley maschile. I Campioni d’Italia si sono imposti sul campo della poco quotata formazione ceca, facendo più fatica del previsto: nella prima frazione hanno subito una rimonta da 10-15 e si sono visti annullare due set-point sul 24-23 e 25-24 prima di chiudere i conti, nel secondo parziale hanno recuperato da 12-9 prima di inscenare l’allungo risolutore, mentre nel terzo set hanno preso le redini delle operazioni fin dalle prime battute.

I Block Devils hanno così conquistato matematicamente il primo posto nel gruppo D con cinque vittorie (quindici punti), davanti ai turchi dell’Halkbank Ankara (tre successi, nove punti). La corazzata umbra si è così lasciata alle spalle la sconfitta in campionato contro Trento (primo ko stagionale) e si è qualificata ai quarti di finale della massima competizione europea: soltanto le prime classificate dei cinque raggruppamenti staccano il biglietto per il secondo turno della fase a eliminazione diretta, mentre le seconda e la miglior terza disputeranno un playoff.

I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti torneranno in campo il prossimo 29 gennaio per ospitare proprio gli anatolici. Il regista Simone Giannelli ha mandato in doppia cifra l’opposto Jesus Herrera (12 punti, 50% in attacco) e gli schiacciatori Yuki Ishikawa (15 punti, 65% in fase offensiva) e Kamil Semeniuk (12 punti, 2 ace, 47%). Al centro si sono distinti Agustin Loser (10) e Sebastian Solé (6 punti, 3 muri), Massimo Colaci il libero. Tra le fila dei padroni di casa i migliori sono stati Tomas Brichta (9) e Robson Rodrigues (9).