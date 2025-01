VIDEO Federica Brignone, la discesa dell’azzurra che vale la vittoria a Garmisch

Federica Brignone vince per la seconda volta in carriera in Coppa del Mondo in discesa libera: l’azzurra si impone a Garmisch-Partenkirchen, in Germania: la valdostana raggiunge così le 32 affermazioni sul circuito maggiore.

L’affermazione odierna arriva con 0″01 di margine su Sofia Goggia, che viene ulteriormente staccata nella particolare classifica delle italiane più vincenti, scivolando a -6, restando a quota 26 successi. Gradino più basso del podio per l’elvetica Corinne Suter, terza a 0″19 dall’azzurra.

I 32 successi di Brignone in Coppa del Mondo sono distribuiti tra gigante (14), superG (11), combinata alpina (5) e, appunto, discesa (2), mentre le 26 vittorie di Sofia Goggia sono suddivise tra due specialità, ovvero discesa (19) e superG (7).