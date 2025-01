Federica Brignone: “Avevo ancora l’amaro di Kronplatz, mai avrei pensato di vincere”

Un’Italia incredibile nella discesa libera femminile di Garmish-Partenkirchen sulla Kandahar: Federica Brignone vince davanti a Sofia Goggia per un centesimo, andando a formare una splendida doppietta italiana anche in questa gara tedesca.

Per Brignone arriva la 32a vittoria in Coppa del Mondo in una stagione sempre più ricca di soddisfazioni e sempre più storica. Ecco le sue parole a Rai Sport: “Sono sorpresa anch’io di questa vittoria, ieri non avevo fatto una buona prova e in 15 secondi di piano avevo perso un secondo. Ho cercato di dare il massimo, ma mai avrei pensato di vincere. La cosa principale da fare era tirare le curve. Mi piace la neve primaverile, non quella marcia, ma come quella di oggi, un po’ umida, che scivola un po’. Devi essere tu a metterci del tuo e i materiali funzionavano molto bene“.

Sullo spirito con cui affronta questa stagione: “Da martedì mi è rimasta un po’ di delusione da Kronplatz, ma quest’anno io voglio correre per dare il massimo e dare il meglio, senza arrivare in fondo delusa. Non voglio frenare, ma cerco sempre di andare a tutta, non andando in gestione. In questo momento è uno dei periodi più belli della mia carriera anche se ho avuto la fortuna di vivere tanti bei momenti“.

Ancora la valdostana: “Io mi sorprendo sempre di mettere il 200% nel momento giusto, ho fatto dei progressi incredibili rispetto a ieri in prova. Quando ho visto che ero prima al traguardo non ci credevo. Mi dispiace che qualche gara in gigante sia andata male, ma ancora voglio dimostrare quello che so fare. Speriamo di riuscire a reggere la pressione della gente in casa: quello per me è l’aspetto più difficile. Domani spero ancora di far bene, visto che mi piace questa neve, queste condizioni, questo tracciato e questa pista“.