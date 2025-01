SORELLE D’ITALIA! Brignone e Goggia, doppietta epica nella discesa di Garmisch: distacco di 1 centesimo!

Risplende l’azzurro a Garmisch in un’altra giornata epica per lo sci alpino italiano. Federica Brignone e Sofia Goggia realizzano una memorabile doppietta nella discesa libera sulla Kandahar, con le due azzurre protagoniste di una gara superlativa e che le ha viste separate per un solo centesimo. Un uno-due azzurro che mancava in Coppa del Mondo dal febbraio dello scorso anno, quando sempre in discesa, ma a Crans Montana vinse Marta Bassino davanti a Brignone.

Per ritrovare, invece, una doppietta con Brignone prima e Goggia seconda bisogna tornare addirittura al febbraio 2020 e al superG in Russia a Rosa Khutor con la valdostana a precedere la bergamasca. Le due grandi campionesse azzurre erano già state separate da un solo centesimo in passato, nel superG di St.Moritz nel 2019, ma in quella occasione fu Goggia a vincere davanti a Brignone.

Questa è la vittoria numero 32 della carriera per Brignone, la seconda in discesa dopo quella ottenuta proprio in questa stagione dopo quella di St.Anton. Tornando alla gara delle due azzurre, è stata molto simile, con entrambe che hanno fatto la differenza rispetto al resto del mondo nella parte più ripida e tecnica. Brignone leggermente avanti nella parte iniziale e con Goggia che aveva recuperato prima del salto della seggiovia. Nel tratto finale poi praticamente stesse linee e con il solo unico centesimo a separarle.

La Svizzera ha ritrovato una nuova protagonista come Corinne Suter, che sembra finalmente tornata sui livelli prima dell’infortunio. L’elvetica ha concluso al terzo posto a 19 centesimi da Brignone, nonostante fosse stata la migliore nella parte alta del tracciato. Le due azzurre infatti hanno recuperato oltre cinque decimi a Suter nella seconda parte.

Una discesa segnata anche dalla lunghissima pausa per il probabile grave infortunio della sfortunata austriaca Nina Ortlieb, portata via in toboga dopo una brutta caduta contro le reti di protezione. Dopo lo stop di oltre venti minuti, l’americana Breezy Johnson è stata bravissima ad inserirsi con il pettorale 23 in quarta posizione a 25 centesimi dalla vetta.

Quinta posizione per la svizzera Lara Gut-Behrami a 37 centesimi da Brignone, che oggi ha vinto il duello a distanza con la rivale per la classifica generale di Coppa del Mondo. Sesta con il 27 l’altra americana Lauren Macuga (+0.38), che ha preceduto le austriache Ariane Raedler (+0.44) e Cornelia Huetter (+0.46). Nona la tedesca Kira Weidle-Winkelmann (+0.50) e completa la Top-10 Laura Pirovano (+0.54), ancora autrice di una buona gara in questa stagione.

Dodicesimo posto per Marta Bassino (+0.96), quattordicesima Nicol Delago (+1.02), che ha preceduto Elena Curtoni (+1.19). A punti ci vanno anche Nadia Delago, diciannovesima (+1.42), e Vicky Bernardi, ventinovesima (+2.35). Fuori invece dalle trenta Roberta Melesi (32a, +2.83).

Brignone consolida il primo posto sia nella classifica generale sia in quella di discesa. Nella generale Federica comanda con 739 punti contro i 629 di Gut-Behrami e i 562 di Camille Rast; mentre in quella di discesa la valdostana ha 289 punti contro i 260 di Goggia e 208 di Huetter.