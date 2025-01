Problema fisico per Sofia Goggia: “Mi si è dislocata la spalla”. E poi la stoccata agli uomini…

Italia da impazzire nella discesa libera femminile di Garmisch-Partenkirchen in Coppa del Mondo: Federica Brignone vince per un centesimo davanti a Sofia Goggia sulla Kandahar in una gara bellissima nella quale le due fuoriclasse azzurre hanno dato ancora spettacolo.

Goggia ai microfoni di Rai Sport ha rivelato di essere scesa con un problemino fisico e di aver perso qualcosa nell’ultima parte, non essendo riuscita a mettersi perfettamente in posizione a uovo: “In pratica all’Inferno, dove c’è il penultimo intermedio, non so come, probabilmente perché d’inverno si perde un po’ di massa, ma a me si è dislocata la spalla. Quindi ho fatto l’ultimo intermedio con la spalla dislocata nell’ascella perché io ho il cercine rotto da tempo, ma non è una cosa che mi dà noia per sciare. Al traguardo poi la spalla mi è rientrata, ma chiaramente questo non è un rammarico. Non riuscivo a mettermi in posizione a uovo nel finale, ma comunque va bene. Non ho fatto una discesa perfetta. Federica (Brignone, ndr) ha sciato alla grande e brava lei, forse mi è mancato qualcosa anche nella parte tecnica“.

Goggia non ha risparmiato neanche una stilettata alla squadra maschile: “Sono bravi anche loro, specialmente Casse, ma non sono vincenti come noi… Penso sia un dato di fatto, un dato oggettivo“.

Sulla sfida con Brignone: “Da parte mia è uno spronarmi a rimanere sempre sul pezzo e a fare sempre di più. Io sto facendo delle grandi cose contando anche quella che è stata la mia stagione, la mia preparazione e la preparazione da cui arrivo. Per ora questa stagione è tantissima roba“.

Conclude la bergamasca: “Nell’ultima parte non sono riuscita a star spianata perché avevo la spalla bloccata, ma l’importante era finire la gara e in qualche modo mi sono portata al traguardo. Quando perdo un po’ di massa muscolare sopra mi capita ogni tanto, ma adesso farò degli esercizi per stabilizzarla, domani vedremo e poi saremo pronti per i Mondiali. Suter? Sta tornando a fare sempre meglio, già aveva mandato dei segnali a Cortina e oggi è una conferma“.