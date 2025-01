Tour de Ski: Nadine Faehndrich conquista la sprint tc in Val di Fiemme, Monsorno e Ganz si fermano in semifinale

Dopo più di due anni di digiuno, Nadine Faehndrich riassapora la vittoria. Lo fa in Val di Fiemme, dove porta a casa la sprint a tecnica classica valida per la quinta tappa del Tour de Ski. Un 2025 che inizia col piede giusto per l’elvetica, capace di contenere la rimonta di Linn Svahn, tenendo la svedese a soli 4 centesimi negli ultimi, fatali metri: 2’57″63 contro 2’57″67.

In una gara che Faehndrich riesce a tenere in mano con particolare merito, e soprattutto sapendo bene come utilizzare la salita, al terzo posto ci finisce Heidi Weng: per la norvegese 53 centesimi di ritardo, poi c’è la finlandese Jasmin Kahara a 82 in quella che è risultata una competizione lottatissima fin quasi al termine. Quinta la tedesca Laura Gimmler a 1″03 e sesta l’altra norge Lotta Udnes Weng a 1″97.

Per quel che riguarda le italiane, buonissima la performance di Nicole Monsorno e Caterina Ganz. Per la prima un bel quarto che la vede fare una gara ottima, piazzandosi davanti anche a Diggins e Johaug, che finiscono fuori (e fa più rumore per l’americana). La semifinale non è fortunata: finisce un pochino indietro, la batteria è anche lenta e così il quarto tempo, 3’05″10, non basta per il ripescaggio.

Di contro, per Ganz gran terzo posto nel secondo quarto (quello di Svahn e Matintalo), la cui velocità le consente di arrivare al primo tempo di ripescaggio in 2’59″64, unica a tenere il ritmo delle due davanti per certi versi. Tenta il tutto per tutto anche nella seconda semifinale, portandosi anche in testa sulla salita, ma di lì viene letteralmente risucchiata da tutte le altre e finisce ultima (ma con un tempo, 3’02″08, che è migliore di tutti quelli dell’altra semifinale). Fuori nell’ultimo quarto, senza poter lottare per il passaggio del turno nel finale, Federica Cassol.