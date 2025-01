Tour de Ski: in Val di Fiemme Klaebo per allungare nella sprint tc. Pellegrino ci prova, tra le donne Diggins in cerca di recupero

Il Tour de Ski è stato, paradossalmente, scosso più nel giorno in cui non c’è stata competizione che in quelli in cui si è gareggiato a Dobbiaco. Alla vigilia della sprint a tecnica classica della Val di Fiemme, infatti, è cambiato praticamente tutto. In sostanza, la classifica ora inizia a dare una mano ancor più seria di prima a Johannes Hoesflot Klaebo.

Ieri, infatti, sono arrivati tre ritiri di peso. Ma se, in quota Norvegia, Martin Loewstrom Nyenget aveva semplicemente abbandonato ogni velleità di vittoria o podio (era 24° in classifica generale), più scalpore ha destato il forfait di Gus Schumacher: per l’americano, al pari dell’anno scorso, l’annuncio è arrivato via Instagram, dove ha spiegato di essersi ammalato. Questo, però, ancora è nulla.

Perché a salutare la compagnia è stato Harald Oestberg Amundsen, che era terzo in classifica alle spalle di Klaebo e dello svedese Edvin Anger (che, a tal proposito, cercherà di limitare i danni contando la difficoltà estrema di battere il fenomeno norvegese). Non solo, però: aveva vinto le due ultime competizioni, la 20 km e l’inseguimento. Per Amundsen un mal di gola forse preso con anche troppa cautela: a febbraio ci sono i Mondiali a Trondheim, la Norvegia ha tutta l’intenzione di fare man bassa di titoli di fronte al pubblico di casa che sarà indubbiamente numerosissimo.

In tutto questo, c’è anche da parlare di una quota italiana che conta ancora 14 unità tra maschile e femminile. Ovviamente quest’oggi tocca a Federico Pellegrino cercare una risalita di posizioni: in classifica è 18° davanti a Elia Barp, ma resta da capire come sarà la sua performance in classico. Per quanto riguarda le donne, si aspettano buone nuove da Federica Cassol e Nicole Monsorno, chiamate al passo successivo: competere bene anche oltre le qualificazioni.

E a proposito di donne, va ricordato come ci sia un duello apertissimo in corso tra Astrid Oeyre Slind e Therese Johaug, che sono divise in classifica da soli sei secondi. Le due norvegesi, però, per quest’oggi dovranno far fronte al potenziale ritorno in grande stile di Jessie Diggins, che è fuor di dubbio la migliore nelle gare veloci ed è pur sempre a 1’01”. Senza contare che anche la finlandese Kerttu Niskanen qualcosa di buono può farlo. Ed è ancora più vicina: 28″. In breve, se tra gli uomini Klaebo minaccia di fare piazza pulita della concorrenza, tra le donne tutto può ancora rimettersi in gioco. Ma per quattro, non di più.