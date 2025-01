Tour de Ski: Nicole Monsorno, lampo in qualificazione! Secondo tempo nella sprint tc in Val di Fiemme, bene anche Ganz e Cassol

Si sono concluse da poco le qualificazioni della sprint a tecnica classica della Val di Fiemme valevoli per la quinta e terzultima tappa del Tour de Ski, ormai ben avviato verso il suo rush finale che porta dritto all’Alpe del Cermis. 46 le partenti previste, 42 quelle effettive visti i forfait della francese Leonie Perry, dell’americana Rosie Brennan, della norvegese Helene Marie Fossesholm e della svedese Moa Lundgren.

Poco ci manca che sia una festa tutta finlandese, considerando sia le prime 13 posizioni che soprattutto le prime 3. Prima e terza, infatti, sono Jasmi Joensuu, l’unica a scendere sotto i tre minuti (2’59″11) e Johanna Matintalo, a 2″48. In mezzo, però, risplende il secondo posto di Nicole Monsorno, che era attesa a una bella giornata e risponde presente trovandosi a 2″11 dalla leader.

Quarta posizione, in tutta sicurezza, a 3″02 per la svedese Linn Svahn, che precede di otto centesimi la svizzera Nadine Faehndrich e di 18 l’altra finnica Krista Parmakoski, Ancora bei segnali d’Italia al settimo posto con Caterina Ganz, che chiude a 3″75 da Joensuu, poi ottava la tedesca Laura Gimmler a 4″16, nona la norvegese Julie Myhre a 5″21 e decima la finlandese Jasmin Kahara a 6″19. Per completare il discorso Finlandia, c’è anche Kerttu Niskanen tredicesima a 6″95.

Anche una terza azzurra si qualifica per la fase finale: è Federica Cassol, che riesce a tenersi a 7″14 da Joensuu e ad assicurarsi il 15° posto. Resta fuori, invece, Anna Comarella, 34a a 16″26 dalla leader. C’è anche una corsa nella corsa, quella delle leader: detto di Niskanen, al 17° e 21° posto le grandi duellanti di questo Tour de Ski in quota Norvegia, Astrid Oeyre Slind e Therese Johaug, rispettivamente a 8″02 e 10″74. L’americana Jessie Diggins, che qualche speranza di recuperare ancora ce l’ha, è 19a a 9″75. In breve, l’appuntamento è alle 14:45 per capirne di più.