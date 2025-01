Tour de Ski: sette azzurri qualificati nella sprint di Val di Fiemme! Benissimo Hellweger, Klaebo solito leader

Inevitabilmente, immancabilmente, Johannes Hoesflot Klaebo. Magari non è la versione dominante al massimo grado quella che si vede in Val di Fiemme, ma tanto basta perché sia lui il vincitore della qualificazione della sprint a tecnica classica odierna. 2’34″04 il suo tempo, quello che ancora una volta gli permette di precedere tutti gli altri.

Seconda posizione per Erik Valnes: il suo connazionale gli resta a 93 centesimi, mentre è terzo il finlandese Niilo Moilanen a 1″40. Quarta posizione a 3″01 per l’americano Ben Ogden, mentre in quota Norvegia c’è anche la quinta di Even Northug a 4″86.

Chiude da sesto l’altro finnico Lauri Vuorinen a 4″93, mentre è settimo il primo degli italiani, un validissimo Michael Hellweger a 5″11, due centesimi meglio del norvegese Haavard Moseby e 23 meglio dello svedese Edvin Anger, il secondo della classifica del Tour de Ski. Ancora Italia in decima posizione con il più illustre dei suoi protagonisti, Federico Pellegrino, che ha un ritardo di 5″50.

Decisamente buono il conto legato agli italiani qualificati tra i 71 partiti: Giacomo Gabrielli è 15° a 6″82, Martino Carollo 18° a 8″22, Giovanni Ticcò 23° a 9″17, Elia Barp 27° a 9″52 e Simone Daprà 29° a 9″65. In altre parole, l’Italia ha sette uomini nei 30. Ne restano fuori soltanto in tre: Martin Coradazzi, 41° a 12″56, Lorenzo Romano, 58° a 17″35, e Paolo Ventura, 60° a 17″68.