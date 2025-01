Sport invernali oggi in tv: orari 5 gennaio, programma, streaming

Oggi, domenica 5 gennaio, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, con lo slalom femminile di Kranjska Gora, per il salto con gli sci, con la Tournée dei 4 Trampolini ad Bischofshofen, e per lo sci di fondo, con il Tour de Ski in Val di Fiemme.

Saranno 6 le azzurre al via dello slalom femminile che a Kranjska Gora, in Slovenia, chiuderà la tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: la prima manche scatterà alle ore 10.00 e saranno 62 le atlete in gara, con 22 Paesi rappresentati, mentre la seconda run avrà inizio alle ore 13.00.

Lo sci di fondo vedrà concludersi il Tour de Ski 2025, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025, in Italia, in Val di Fiemme: è in programma la mass start final climb in tecnica libera che decreterà i vincitori della manifestazione.

Gran conclusione in Val di Fiemme: si terrà l’epilogo della rassegna con la terribile scalata del Cermis che decreterà il vincitore. L’ultima prova del Tour de Ski sarà una mass start: saranno 10 km (ovviamente in tecnica libera) da vivere tutti d’un fiato, sia al maschile che al femminile.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Domenica 5 gennaio

09.00 Bob, Coppa del Mondo Winterberg: bob a due femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Kranjska Gora: slalom femminile, 1a manche – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Villach: qualificazioni NH HS98 femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Snowboard, Coppa del Mondo Klagenfurt: qualificazioni big air maschile – Nessuna copertura tv / streaming

10.13 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: singolo maschile, 1a manche – YouTube FIL Luge

11.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Villach: NH HS98 femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

11.37 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: singolo maschile, 2a manche – YouTube FIL Luge

13.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Kranjska Gora: slalom femminile, 2a manche – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.00 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: staffetta a squadre – YouTube FIL Luge

13.00 Bob, Coppa del Mondo Winterberg: bob a quattro maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

14.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Laas: doppio – Nessuna copertura tv / streaming

14.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo/Tour de Ski Val di Fiemme: 10 km mass start final climb tl maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

15.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo/Tour de Ski Val di Fiemme: 10 km mass start final climb tl femminile –Eurosport 1 HD, Rai Play Sport 2, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, differita 23.00 Rai Sport HD, Rai Play

16.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo/Tournée dei 4 Trampolini Bischofshofen: qualificazioni LH HS142 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

18.00 Snowboard, Coppa del Mondo Klagenfurt: big air femminile e maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN