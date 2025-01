Sport in tv oggi (venerdì 31 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 31 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Gli sport invernali tengono banco in particolare con gli Europei di pattinaggio artistico di Tallinn (Estonia) che entrano sempre più nel vivo, mentre a Cogne prende il via la tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo e gli azzurri avranno grandi motivazioni ben figurare. Inoltre, a Garmisch (Germania) inizierà la preparazioni per gli uomini-jet in vista della discesa della Coppa del Mondo di sci alpino.

In serata tanto basket con l’Eurolega e la Virtus Bologna che affronterà in trasferta i turchi del Fenerbahce e si prevede una partita molto “calda”. Stesso clima per i ragazzi dell’Ital-rugby Under20, che giocheranno sul rettangolo verde della Scozia il proprio incontro del Six Nations di categoria. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 31 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 31 gennaio

07.00 Tennis, WTA Singapore: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), SuperTennis; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis. tv e Supertennix.

07.30 Snowboardcross, Coppa del Mondo a Beidahu (Cina): qualificazioni uomini/donne – Nessuna copertura tv/streaming.

10.15 Sci alpinismo, Coppa del Mondo a Vars (Francia): run-2 gara-2 maschile/femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

10.45 Biathlon, Europei in Val Martello: 7.5 km Sprint femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Pattinaggio artistico, Europei a Tallinn (Estonia): Rhythm dance – Diretta tv dalle 13.50 su RaiSporyt HD; in streaming dall’inizio su Discovery+ e dalle 13.50 su RaiPlay.

11.20 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Cogne: qualificazione Team Sprint femminile – Diretta streaming su Discovery+.

11.30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Garmisch (Germania): prima prova cronometrata discesa maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

11.46 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Cogne: qualificazione Team Sprint maschile – Diretta streaming su Discovery+.

12.00 Sci alpinismo, Coppa del Mondo a Vars (Francia): run-3 gara-2 maschile/femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

12.00 Combinata nordica femminile, Coppa del Mondo a Seefeld (Austria): 5 km di sci di fondo – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.30 Ciclismo, Alula Tour: quarta tappa – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.30 Freestyle, Coppa del Mondo a Veysonnaz (Svizzera): qualificazione gara-2 – Nessuna copertura tv/streaming.

12.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Seefeld (Austria): 10 km di sci di fondo – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.00 Tennis, WTA Linz: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennix; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

13.20 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Cogne: Finale Team Sprint femminile/maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.15 Combinata nordica femminile, Coppa del Mondo a Seefeld (Austria): salto HS109 – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.15 Biathlon, Europei in Val Martello: 10 km Sprint maschile – Diretta streaming su Discovery+.

14.30 Tennis, ATP Montpellier: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e Tennis Tv.

14.30 Ciclismo, Trofeo Serra Tramuntana – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.00 Snooker, German Masters: quarti di finale – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Seefeld (Austria): salto HS109 – Diretta streaming su Discovery+.

16.10 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Willingen (Germania): Team Mixed HS147 – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.00 Pattinaggio artistico, Europei a Tallinn (Estonia): Free program individuale femminile – Diretta tv dalle 18.00 su RaiSport HD, Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+ dall’inizio; su SkyGo, NOW, DAZN e su RaiPlay dalle 18.00.

17.00 Freestyle, Coppa del Mondo ad Aspen (USA): qualificazione halfpipe donne – Nessuna copertura tv/streaming.

17.30 Golf, Pebble Beach Pro Am: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

18.30 Basket, Eurolega: Fenerbahce vs Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

19.00 Basket, Eurolega: Monaco vs Real Madrid – Diretta streaming su DAZN.

19.20 Freestyle, Coppa del Mondo ad Aspen (USA): qualificazione halfpipe uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

20.15 Rugby, Six Nations Under20: Scozia vs Italia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su RaiPlay Sport 1, SkyGo e su NOW.

20.15 Basket, Eurolega: Olympiakos vs Anadolu Efes – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Partizan vs Stella Rossa – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Bundesliga: Brema vs Magonza – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie B: Palermo vs Pisa – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Pallamano, Mondiali 2025: Danimarca vs Portogallo – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Pallamano Tv.

20.45 Calcio, Serie A: Parma vs Lecce – Diretta tv su ZONA DAZN (214); in streaming su DAZN.

21.00 Calcio, laLiga: Leganes vs Vallecano – Diretta streaming su DAZN.

21.15 Rugby, Six Nations Under20: Francia vs Galles – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.

23.55 Speed skating, Coppa del Mondo a Milwaukee (USA): prima giornata – Diretta streaming su Discovery+, canale Youtube Skating ISU.