LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2025 in DIRETTA: Guignard/Fabbri sfidano i britannici nella Rhythm Dance

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Tallinn in Estonia. La rassegna continentale prosegue con la rhythm dance delle coppie di artistico. Si tratta di un evento di fondamentale importanza per l’Italia che, approfittando della provvisoria assenza della Russia, si presenta sul ghiaccio per andare a caccia di un bottino che va dalle quattro medaglie in su.

Quella che attende Charlène Guignard e Marco Fabbri ai Campionati Europei 2025 di pattinaggio di figura non sarà una competizione come le altre. L’evento, in programma dal 29 gennaio al 2 febbraio presso la Tondiraba Ice Hall di Tallinn, rappresenta per la coppia italiana un’importante occasione di riscatto dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi. Il loro percorso, infatti, ha subito una battuta d’arresto al Grand Prix de France, dove un errore nella sezione di passi a cerchio – culminato in una caduta di Marco – li ha costretti ad accontentarsi della seconda posizione. Inoltre, i punteggi ricevuti sul fronte tecnico sono stati curiosamente più bassi del solito, un segnale che rende questo appuntamento ancora più cruciale.

Ora, però, l’obiettivo è chiaro: difendere il titolo continentale per il terzo anno consecutivo e dimostrare di essere ancora il punto di riferimento della specialità. A Tallinn, Guignard e Fabbri cercheranno di spingersi oltre i propri limiti, anche a costo di prendersi dei rischi. Il loro programma di danza libera, basato sul tema dei robot, è innovativo e fuori dagli schemi, apprezzato da molti ma non sempre pienamente compreso. È il prezzo da pagare quando si sceglie di portare qualcosa di diverso in un panorama che spesso tende a premiare le stesse tipologie di coreografie, siano esse romantiche, moderne o puramente di intrattenimento.

Non sarà però una sfida semplice. I principali avversari saranno i britannici Lilah Fear e Lewis Gibson, che nel circuito Grand Prix hanno conquistato entrambe le tappe di qualificazione e hanno chiuso al terzo posto nella finale. Un risultato che, va detto, è stato agevolato dagli errori degli avversari, ma che conferma la loro crescita esponenziale e la loro posizione nell’élite della disciplina. Per quanto riguarda la lotta per il podio, si preannuncia una battaglia serrata tra i finlandesi Juulia Turkkila e Mathias Versluis (bronzo europeo nel 2022), i lituani Allison Reed e Saulius Ambrulevičius e i francesi Evgeniia Lopareva e Geoffrey Brissaud. Per l’altra coppia italiana in gara, Victoria Manni e Carlo Röthlisberger, l’obiettivo sarà quello di avvicinarsi alla top 10, migliorando il quindicesimo posto ottenuto nella scorsa edizione.

