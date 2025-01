LIVE Fenerbahce-Virtus Bologna, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: trasferta rovente in Turchia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 24° turno della stagione di Eurolega 2024-2025. La Virtus Segafredo Bologna, a speranze ormai minimali (ma comunque ancora non finite) di play-in, va nella tana del Fenerbahce.

A Istanbul le V nere tentano di fermare la rincorsa dei turchi alla vetta della classifica. E, del resto, i due record sono praticamente opposti: 15-7 per il club di Istanbul, 7-16 per Bologna (questo perché c’è ancora da recuperare, per i gialloneri, la partita contro il Paris Basketball). Obiettivo complicato, ma forse non impossibile anche in virtù dell’andata combattuta.

Certo, più ancora dei fatti di parquet risuonano ancora le cose che accadono all’esterno dell’ambiente virtussino. Storia di pochi giorni fa, infatti, il vero e proprio annuncio di rivoluzione a breve termine, con il culmine del divorzio a tinte molto forti tra Massimo Zanetti e Luca Baraldi. Un quadro che andrà osservato con attenzione nel prossimo futuro, mentre sul campo la questione è soprattutto legata al salvare un certo tipo di presentabilità in Europa.

Come sempre stringate, ma molto precise, le dichiarazioni prepartita di Dusko Ivanovic: “Ritengo che nell’ultimo mese il Fenerbahce abbia giocato al meglio, conquistando 10 vittorie di fila. Sono una grande squadra, che attacca molto bene con tiratori eccellenti, sanno aprire il campo con molti giocatori e giocano sempre con grande fiducia“.

La palla a due tra Fenerbahce e Virtus Bologna verrà alzata alle ore 18:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!